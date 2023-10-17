TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrailin Gazzedeki hastane saldırısına ilişkin paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İsrail'in, tüm dünyanın gözleri önünde gaddarca insanlığı vurmaya devam ettiğini belirtti.

"Sivil yerleşim yerlerini hedef almaya aralıksız devam eden vahşi siyonizmin, Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda yüzlerce masum insanı katlettiğini" ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sivilleri hedef alan saldırılarını asla kabul etmiyoruz ve en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyoruz. Türkiye olarak Gazze'ye yönelik orantısız ve her türlü insani, ahlaki temelden uzak, barbarca saldırıların karşısında olmaya devam edeceğiz.

Tüm dünyaya sesleniyoruz. Bu ağır insanlık suçunun ateşinin adım adım tüm dünyayı sarmasına, insanı insan yapan her ne varsa teker teker, saniye saniye çürütüp öğütmesine ne kadar sessiz kalacağız? Hukuk tanımayan vahşi bir nizamın gözü dönmüş yönetici ve destekçilerine, düşmanlığın bile bir şerefi olduğunu kim, nasıl, ne zaman öğretecek? Gözlerimizin önünde süren bu katliamlara, savaş suçlarına hangi kurum, hangi otorite dur diyecek?

İnsanlık namına utanıyoruz, geleceğimiz adına utanıyoruz; utanmaktan da utanıyoruz... Şu satırlar öfkemize, kaygımıza, acımıza tercüman olsun. 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."

İYİ PARTİ LİDERİ MERAL AKŞENER: NETANAHU TERÖRÜNÜ DURDURMAYA DAVET EDİYORUM

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in terörle mücadele edeceğini beyan ederek başlattığı savaş; artık bir savaş olmaktan çıkmış ve Netanyahu terörü hâline gelmiştir. Bir devletin savaş stratejisinde, hastane bombalamak olamaz. Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu; bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum.