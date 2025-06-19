TBMM Genel Kurulu'nda 'sözde Ermeni soykırımı' tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da kanun teklifinin 12'nci maddenin görüşmeleri esnasında DEM Parti ve İYİ Parti vekilleri arasında, 'sözde Ermeni soykırımı' tartışması yaşandı.

"ERMENİLERİN ÖLÜM EMRİNİ VEREN BİRİNİN ADININ CADDELERE VERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

DHA'nın haberine göre; kanun teklifinin 12’nci maddesi üzerine söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, "Biz 1915 döneminde Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara ve anıtları dikilmektedir. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talatpaşa için bir anıt yapıldı. 1915'te öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasbedilen Ankara Sancağı'ndaki on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesi, adının caddelere, okullara verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir, çok değerli olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil, birer katildir. Dolayısıyla Talatpaşa da bizim için öyledir çünkü yüzbinlerce insanın ölümünden sorumludur" ifadelerini kullandı.

REKLAM "SOYUT KAVRAMLARLA İNSANLARI İHTAM ETME HAKKINIZ YOK" Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, DEM Partili Aslan'ın sözlerinin üzerine, "Sayın Aslan ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde bulunmalısınız. Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın diktiği anıt, Gar Katliamına yönelik dikilmiştir. Bunun ötesi yoktur, lütfen araştırarak konuşun" dedi. "BENDEN ÖNCE KONUŞMA YAPAN KİŞİYİ LANETLİYORUM" Madde üzerine söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEM Partili Aslan'a cevaben, "Maalesef görüyoruz ki; bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları, tarihi çarpıtarak yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. O yüzden benden önce kürsüye çıkarak konuşma yapan kişiyi lanetliyorum. Aslında söyleyecek çok söz var sizlere ama bu aralar tabii özgüven kazandınız. Ama şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa'ya ne sözde, 'Ermeni Soykırımı' denilen ve yabancı kaynakların, emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez. Ne Ermeni soykırımı, siz Ermenilerin Türk milletine toplu mezarlar kazarak neler yaptığını bilmiyor musunuz? Her şeyi biliyorsunuz. Bu tehcir kararı sonucunda meydana gelen olayları Ermeni diasporasının söylediği sözleri burada bu kürsüde söyleme hakkına sahip değilsiniz. Sizin yıllardır bu kürsülere çıkıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yaptığınız saldırıları görmezden geldiğimiz oluyor maalesef. Ancak bundan sonra görmeyeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Hiç durmadan burada, 'Kürdistan' diyemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM "NE YAPAYIM YAKASINA MI YAPIŞAYIM" DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sunat'ın açıklamaları esnasında tepki gösterirken Meclis Başkanvekili Bingöl, 'Sayın Temelli size söz vereceğim. Bir saniye bitirsin, ben gereğini yapacağım. Size de söz vereceğim ama ne yapayım yakasına mı yapışayım?' diye konuştu. BİRLEŞİME ARA VERİLDİ Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ardından İYİ Partili Sunat'ın konuşması sürerken mikrofonu kapattı. Bunun üzerine İYİ Parti Katip Üyesi Denizli Milletvekili Yasin Öztürk itiraz etti. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, "Sayın Sunat bir saniye, 'Lanetliyoruz' kelimesi çok ağır bir kelime, böyle bir kelime kullanamazsınız' derken Katip Üye Öztürk Meclis Başkanvekili kürsüsüne vurarak, 'Siz de tarafsız olun, olmaz öyle, 'Ermeni Soykırımı' diyor. Böyle olmaz' dedi. Meclis Başkanvekili Bingöl, "Sen ne yapıyorsun? Divan da bağırma, çık. Ayıp ya" ifadelerini kullandı. Katip Üye Öztürk bunun üzerine koltuğundan kalkarak, 'Ben çıkarsam sen kayıt bile alamazsın. Kapatın şurayı, böyle bir şey yok, tarafsız olacaksın. Divanı kapatır mısın?" diye konuştu. Meclis Başkanvekili Bingöl bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.

REKLAM "MECLİS BAŞKANVEKİLİNİ BEN KINIYORUM" Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Ancak Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime bir kez daha ara verdi. Aranın ardından toplanan Genel Kurul’da Meclis Divanında Katip Üye Yasin Öztürk yer almadı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, savunma yapması için Katip Üye Yasin Öztürk'e söz verdi. Öztürk, "Sayın Başkan 2 gündür Meclis'i yönetiyorsunuz, öncelikle İç Tüzük'ü okumanızı, görevlerinizi hatırlamanızı ve akabinde bütün milletvekillerinin ettiği yemini hatırlamanızı istiyorum. DEM Partili hatip geçmişte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda etkili olan öncesinde ise Osmanlı Devleti'ni yöneten yöneticilerimizi eleştirirken haddini aşmıştır. Başka bir ülkenin Meclis'inde bu tarz da bir konuşma yapıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti o ülkenin büyükelçisini çağırıyor ve nota veriyor. Bunu unuttuk mu yoksa ve bu konuşmaya sessiz kalan Sayın Meclis Başkanı, partimizin konuşmacısı Şenol Sunat'ı, öncesinde DEM Parti Grup Başkanvekili söz istediğinde, 'Şenol’un konuşması bitince size söz vereceğim' demesine rağmen süresi tamamlanmadan mikrofonu kapatması için talimat verdi. Ben bunu duymuşken, bununla ilgili kürsüdeki hatibin sözünü kesemezsiniz dememe rağmen kendisi keyfi bir uygulama yaptı. Bu keyfi uygulamayla gördük ki, Meclis'i tarafsız yönetemiyorsunuz. Size tavsiyem bir an önce bu görevden ayrılın. Ben bu kınamayı reddediyorum aksine Sayın Meclis Başkanvekilini ben kınıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZTÜRK'E KINAMA CEZASI VERİLDİ Öztürk, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'e fiziki bir müdahalede bulunmadığını ifade ederken CHP sıralarından, 'Kürsüye vurdun' şeklinde tepki gösterildi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti Denizli Milletvekili ve Katip Üye Yasin Öztürk'e kınama cezası verilmesine ilişkin kararı oylamaya sundu. AK Parti, MHP, CHP ve DEM Partililerin oylarıyla kınama cezası verildi. "TÜRK TARİHİNE KÜFREDİLİYOR" Kınama cezası üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Biz bu kınama kararını reddediyoruz. Konuya özne olan arkadaşımız kendisini yeterli derecede ifade etti. Herhangi bir fiziki darbede bulunmadığını, orada yaşanan olaylara karşı Sayın Meclis Başkanının tarafsızlığına gölge düşürmemesi için, Türk tarihine hareketler eden bir milletvekilinin mikrofonunu açık tutarken, bizim milletvekilimiz konuştuğunda o mikrofonu kapatmasına tepki göstererek bir uyarıda bulundu. Bakın bazı hadiseler olduğunda maksadını aşan tavırlar olabilir ama buradaki bir fiziki şiddetten, kınamayı gerektirecek bir olaydan bahsetmek mümkün değil. Hepimiz anayasaya yemin ettik, Türk tarihine küfür ediliyor. Talat Paşaya, bu ülke için can vermiş insanlara hakaret ediliyor" diye konuştu.

"MECLİS BAŞKANLIK MAKAMINA YAPILAN AĞIR SAYGISIZLIK" CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise katip üyenin Başkanlık Divanı kürsüsüne vurmasının İç Tüzük ihlali olduğunu vurgulayarak, "Meclis Başkanlık makamına yapılan ağır saygısızlığı açıklayamadığı için içerik tartışmaya çalışıyor. Bu parlamento da birçok şey konuşulabilir, beğenmediğiniz şeyler de konuşulabilir hatta burada kavga çıktığı da olmuştur. Gerçekten bu kürsüde her şey olabilir. Şuradaki milletvekilleri arzu etmeyiz ama birçok tepkiyi verebilirler ancak Divan da oturan bir üye asla ama asla bunu yapamaz. Bu İç Tüzüğe, Meclis'in geleneğine, yüzyıllık tarihimize de sığmaz" dedi. "BU ÜLKENİN KURUCUSU TALAT PAŞA DEĞİLDİR" DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise DEM Partili Aslan'ın konuşmasında Türk tarihine hakaret olmadığını aktardı ve İYİ Parti grubuna dönerek, "Dinleyin lütfen, zaten bu üslubunuzla parlamentoyu bu hale sürüklüyorsunuz. Laf atmalarınızla, hamasetle, hakaret ile temiz dil diyoruz, ayrımcılıktan ve nefret söyleminden parlamentoyu kurtaralım diyoruz. Burada hakaret yoktur, tarihi bir saptama vardır. O saptamanın aktarımı vardır. Buna karşın atılan laflar da tutanaklardadır. Hiç kimseye hakaret yoktur, hakarete de karşıyız. Talat Paşa da bu ülkenin kurucusu değildir, bunu da çok iyi bilmek lazım. Samsun da Sivas'ta yan yana gelenler bu ülkeyi kurmuştur. Bu ülkenin kurucuları 1920 Meclis'inde yan yana gelenlerdir. Öyle Türk milliyetçiliği ve hamasetiyle yol alamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.