TCMB beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayı beklenti anketi açıklandı. Ankette 12 ay sonrası tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 15.47'den yüzde 15.24'e, yılsonu enflasyon tahmini yüzde 15.91'den yüzde 15.64'e indi. 4 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 12.10 iken mart ayında yüzde 11.80 oldu.

2019 sonu Dolar/TL tahmini ise 5.99'dan 6.0615'e, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6.17 TL'den 6.30'e çıktı.