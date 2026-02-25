TCMB'den yeni ana eğilim ölçütü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Türkiye'de Enflasyonun Ana Eğilimini Ölçmeye Yönelik Yeni Bir Yöntem" başlıklı bir çalışma tebliği yayımladı.

TCMB'nin bu çalışmasında, Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin ana eğilimini daha sağlıklı ölçebilmek amacıyla Çok Değişkenli Gözlenmeyen Bileşenler – Stokastik Oynaklık ve Aykırı Değer Düzeltmeli (MUCSVO) modeli kullanılarak yeni bir gösterge önerildi.

Çalışmaya göre söz konusu ölçüt, geçici şokları etkin biçimde ayrıştırırken üç ayın üzerindeki tahmin ufuklarında daha yüksek öngörü performansı sunuyor.

Araştırma bulguları, enflasyonun kalıcı bileşeninin Ekim 2023'te 3,9 seviyesinden Haziran 2025'te 2,2 düzeyine gerilediğine işaret etti. Çalışmada, hizmet grubunun tüketim sepetindeki ağırlığı yüzde 31 olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 55'lik katkıyla enflasyonun ana eğiliminin en önemli belirleyicisi olduğu belirtildi.

Ayrıca çalışmada 2018 sonrasında geçici enflasyon bileşeninin oynaklığında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Bu dönemin makroekonomik şoklar ve artan belirsizlikle öne çıktığı, söz konusu gelişmelerin enflasyon eğiliminin tespitini zorlaştırdığı ifade edildi.