Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.050,83 %-0,08
        DOLAR 43,8553 %0,00
        EURO 51,7382 %0,16
        GRAM ALTIN 7.308,15 %0,39
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,22 %2,53
        BITCOIN 65.596,00 %2,42
        GBP/TRY 59,3143 %0,22
        EUR/USD 1,1791 %0,16
        BRENT 71,25 %0,68
        ÇEYREK ALTIN 11.948,39 %0,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den yeni ana eğilim ölçütü - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'den enflasyonun ana eğilimini ölçmeye yönelik yeni yöntem

        TCMB tarafından yayımlanan çalışmada, Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin ana eğilimini daha sağlıklı biçimde ölçmek amacıyla Çok Değişkenli Gözlenmeyen Bileşenler – Stokastik Oynaklık ve Aykırı Değer Düzeltmeli (MUCSVO) modeli temel alınarak yeni bir gösterge önerildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 07:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB'den yeni ana eğilim ölçütü

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Türkiye'de Enflasyonun Ana Eğilimini Ölçmeye Yönelik Yeni Bir Yöntem" başlıklı bir çalışma tebliği yayımladı.

        TCMB'nin bu çalışmasında, Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin ana eğilimini daha sağlıklı ölçebilmek amacıyla Çok Değişkenli Gözlenmeyen Bileşenler – Stokastik Oynaklık ve Aykırı Değer Düzeltmeli (MUCSVO) modeli kullanılarak yeni bir gösterge önerildi.

        Çalışmaya göre söz konusu ölçüt, geçici şokları etkin biçimde ayrıştırırken üç ayın üzerindeki tahmin ufuklarında daha yüksek öngörü performansı sunuyor.

        Araştırma bulguları, enflasyonun kalıcı bileşeninin Ekim 2023'te 3,9 seviyesinden Haziran 2025'te 2,2 düzeyine gerilediğine işaret etti. Çalışmada, hizmet grubunun tüketim sepetindeki ağırlığı yüzde 31 olmasına rağmen, yaklaşık yüzde 55'lik katkıyla enflasyonun ana eğiliminin en önemli belirleyicisi olduğu belirtildi.

        Ayrıca çalışmada 2018 sonrasında geçici enflasyon bileşeninin oynaklığında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Bu dönemin makroekonomik şoklar ve artan belirsizlikle öne çıktığı, söz konusu gelişmelerin enflasyon eğiliminin tespitini zorlaştırdığı ifade edildi.

        Çalışmada, bu sonuçların enflasyon katılığının anlaşılması ve para politikası tasarımının güçlendirilmesi açısından sektörel ayrıştırmanın önemini ortaya koyduğu ifade edildi. MUCSVO yaklaşımının, TCMB'nin hâlihazırda izlediği ana eğilim göstergelerine tamamlayıcı nitelik taşıdığı ve temel fiyat dinamiklerinin izlenmesine yönelik analitik kapasiteyi artırdığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halit Yukay ile son telefon görüşmesini yapmıştı...Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

        Marmara Denizi'nde hayatını kaybeden iş adamı Halit Yukay'ın telefon görüşmesini yaptığı Kıvanç Tatlıtuğ mahkemeye geldi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!