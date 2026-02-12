Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.035,03 %1,79
        DOLAR 43,6498 %0,02
        EURO 51,9606 %0,25
        GRAM ALTIN 7.105,17 %-0,45
        FAİZ 35,78 %-0,64
        GÜMÜŞ GRAM 116,19 %-2,03
        BITCOIN 67.879,00 %0,18
        GBP/TRY 59,6032 %0,18
        EUR/USD 1,1874 %0,02
        BRENT 69,16 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 11.617,14 %-0,44
        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde gerileme - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde gerileme

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 6 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 676 milyon dolar azalarak 207 milyar 482 milyon dolara geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 12.02.2026 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB rezervlerinde gerileme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 6 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 533 milyon dolar azalışla 78 milyar 872 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ocak'ta 84 milyar 405 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 142 milyon dolar düşüşle 133 milyar 753 milyon dolardan 128 milyar 611 milyon dolara indi.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 676 milyon dolar azalışla 218 milyar 158 milyon dolardan 207 milyar 482 milyon dolara düştü.

        TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11. 2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        17.10.2025 111.169 87.273 198.442
        14.11.2025 107.389 80.043 187.432
        26.12.2025 116.894 76.978 193.872
        02.01.2026 114.526 74.564 189.090
        09.01.2026 116.728 79.347 196.075
        16.01.2026 121.022 84.155 205.177
        23.01.2026 129.412 86.202 215.614
        30.01.2026 133.753 84.405 218.158
        06.02.2026 128.611 78.872 207.482
        ÖNERİLEN VİDEO

        SİVAS - Sivasta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

        Aracın olay yerinden çekici ile götürülmesi Sivasta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı