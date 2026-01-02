Habertürk
        TCMB temerrüt faiz oranını düşürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 07:32 Güncelleme: 02.01.2026 - 07:32
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari alacaklara ilişkin uygulanacak temerrüt faizi oranı ile tahsil masraflarına yönelik tutarları belirledi.

        Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemeler ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranını yüzde 43 olarak açıkladı. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 seviyesindeydi.

        Düzenleme kapsamında, alacaklının borcun tahsili için borçludan talep edebileceği asgari gider tutarı ise 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Bu tutar ise geçtiğimiz yılın başında bin 450 TL olarak belirlenmişti.

        Belirlenen bu oran ve tutarın 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği açıklandı.

