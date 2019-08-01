TEB'den yapılan açıklamada, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak 101.5 milyar TL’ye ulaşırken, altı aylık net kârı 629.6 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in kredileri aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 64.4’ünü oluşturdu.TEB’in 2019 yılının ilk yarısında toplam kredileri 65.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 oranında artarak 65.9 milyar TL oldu. 2019 yılının ilk yarısı itibariyle istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 9.8 milyar TL’ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin üstünde, yüzde 16.61 oranına ulaşan bankanın donuk alacak oranı yüzde 5.24 seviyesinde gerçekleşti.

YENİ BİRİKİM ALTERNATİFLERİ

TEB, bu dönemde Türk Lirası birikimi yapan müşterilerine, “Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat” ve “Enflasyona Karşı Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat” ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sundu. TEB, üç aydan başlayarak bir yıl üzerine kadar vade seçenekleri sunulan mevduat ürünleriyle, enflasyon üzerinde getiri imkanı sağlamak ve birikim yapmak isteyen müşterilerine sunduğu alternatifleri genişletti.

Banka bunun yanında, toplumun finansal okuryazarlık konusunda kat ettiği mesafeyi görmek ve finansal araçlara erişim durumunu tespit edebilmek için altı yıldır Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlıyor. 2018 yılına ilişkin hazırlanan Endeks sonuçlarına göre, ülkemizin Finansal Okuryazarlık Endeki 61.5, Finansal Erişim Endeksi ise 47 olarak hesaplandı. 2018’de finansal hizmetlerin tüketiciler tarafından kullanılma oranı yükselirken, hem kadınlarda hem de erkeklerde finansal okuryazarlık seviyesinin de arttığı görüldü.