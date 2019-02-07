Bankadan yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 13 artarak, 96,9 milyar TL’ye ulaşırken, net karı 1 milyar TL olarak gerçekleşti.



TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 66’sını oluşturdu.



TEB’in 2018 yılında toplam kredileri 64 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 15,5 artarak 64,2 milyar TL oldu.

İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 9,7 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16,93 olarak gerçekleşen bankanın donuk alacak oranı yüzde 4,15 seviyesinde gerçekleşti.

TEB, Ekim 2018 itibarıyla ve 17 bankanın katılımıyla 433,5 milyon avro ve 33,5 milyon ABD doları olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı. TEB’in başarısının ve sektörün güçlü duruşunun göstergesi olan bu sendikasyon kredisi, özellikle ihracatın finansmanında kullanılmasının yanı sıra Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağladı. Kredinin toplam maliyeti avro ve ABD doları için sırasıyla Euribor artı yüzde 2,65 ve Libor artı yüzde 2,75 olarak gerçekleşti.

TEB, dijital bankacılık alanındaki öncülüğünün ve sektörde yaşanan dijital dönüşümün gereği olarak hayata geçirdiği TEB Pratik Şube’lerin sayısını artırarak Türkiye’nin pek çok noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Dijital ve fiziki şubeyi birleştiren yeni bankacılık anlayışı TEB Pratik Şube’lerin sayısı İstanbul’da sekiz, Bursa’da sekiz, Denizli’de beş, İzmir’de dört olmak üzere toplam 25’e ulaştı.

Tüm dokümantasyonun cihaz üzerinden dijital olarak onaylandığı TEB Pratik Şube ile kullanıcılar, para çekme, yatırma, para transferi, ödeme işlemleri, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu işlemleri de kolaylıkla yapabiliyor. TEB, 2019 yılında daha da yaygınlaştırmayı planladığı TEB Pratik Şube ile aynı zamanda operasyonel verimliliğe de katkı sağlıyor.

CEPTETEB, ÖZEL BANKACILIK MÜŞTERİLERİ İÇİN YENİLENDİ

2018 yılında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için dijitalleşmeyi merkeze alan TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in kullanıcı sayısı üçüncü yılında 600 bini aştı.

CEPTETEB, TEB Özel Bankacılık müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlandı. CEPTETEB Özel versiyonu sayesinde TEB Özel Bankacılık müşterileri, yatırım strateji raporlarını günlük ve aylık olarak takip edebiliyor, kredi kartının ayrıcalıkları hakkında bilgi alarak kampanyalara katılabiliyor, aynı zamanda TEB Özel Bankacılık hattını uygulama içinden tek tuşla arayabiliyor.

CEPTETEB Özel kullanıcıları ayrıca Mobil Onay özelliği sayesinde müşteri temsilcilerinin kendileri adına hazırladığı talimatları CEPTETEB üzerinden okuyup onaylayarak işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.