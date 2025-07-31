TEB’de üst düzey atamalar

TEB Grubu’nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Buna göre, yasal sürecin tamamlanmasını takiben; 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla, TEB’de KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Gökhan Cengiz, 1997 yılında Türk Ekonomi Bankası’nın bir iştiraki olarak kurulan TEB Faktoring’in Genel Müdürü olarak atandı.

Cengiz’den boşalan koltuğa ise TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Ali Kağan Yaşa atandı.

Ağustos 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak atamalara göre; TEB Faktoring Genel Müdürü olarak Ali Gökhan Cengiz'in, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak ise Ali Kağan Yaşa'nın görevini sürdürecekleri açıklandı .

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2016'DA TEB'E KATILDI

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ali Gökhan Cengiz, Oklahoma Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Profesyonel kariyerine 1995 yılında İnterbank’ta başlayan Cengiz, 1995-2016 yılları arasında sırasıyla Citibank, Dışbank ve Akbank’ta farklı görevler üstlendi. 2016 yılında TEB ailesine katılan Cengiz, Kurumsal Firmalar Satış Yönetimi Grup Direktörü görevini takiben 2019 yılından bu yana KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.