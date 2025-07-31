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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TEB’de üst düzey atamalar - İş-Yaşam Haberleri

        TEB’de üst düzey atamalar

        TEB'de KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Gökhan Cengiz, TEB Faktoring'in Genel Müdürü olarak atandı. Cengiz'den boşalan koltuğa ise TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Ali Kağan Yaşa atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:29
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        TEB'de üst düzey atamalar
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        TEB Grubu’nda üst düzey atamalar gerçekleşti. Buna göre, yasal sürecin tamamlanmasını takiben; 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla, TEB’de KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Gökhan Cengiz, 1997 yılında Türk Ekonomi Bankası’nın bir iştiraki olarak kurulan TEB Faktoring’in Genel Müdürü olarak atandı.

        Cengiz’den boşalan koltuğa ise TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Ali Kağan Yaşa atandı.

        Ağustos 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak atamalara göre; TEB Faktoring Genel Müdürü olarak Ali Gökhan Cengiz'in, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak ise Ali Kağan Yaşa'nın görevini sürdürecekleri açıklandı .

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        2016'DA TEB'E KATILDI

        Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Ali Gökhan Cengiz, Oklahoma Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Profesyonel kariyerine 1995 yılında İnterbank’ta başlayan Cengiz, 1995-2016 yılları arasında sırasıyla Citibank, Dışbank ve Akbank’ta farklı görevler üstlendi. 2016 yılında TEB ailesine katılan Cengiz, Kurumsal Firmalar Satış Yönetimi Grup Direktörü görevini takiben 2019 yılından bu yana KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

        TOKKDER BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

        Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Kağan Yaşa, Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel kariyerine 1991 yılında İktisat Bankası’nda başlayan Yaşa, 1999 yılında TEB ailesine katıldı.

        Bankada, Kurumsal Bankacılık, Satış, Pazarlama Direktörlüğü görevlerini takiben 2007 yılında BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaya başlayan Yaşa, 2021 yılından bu yana TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

        Yaşa, 2024 yılından bu yana Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nde (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

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