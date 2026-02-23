Canlı
        Tedesco'dan, Kasımpaşa maçında 1'i zorunlu 5 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco'dan, Kasımpaşa maçında 1'i zorunlu 5 değişiklik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Nottingham Forest maçı 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasına 5 değişiklik ile çıktı. Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü. Anthony Musaba ise 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

        Tedesco'dan, Kasımpaşa maçında 5 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Nottingham Forest maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

        İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlattığı Milan Skriniar'ı sakatlık nedeniyle kadroya alamadı.

        Genç çalıştırıcı, Mert Müldür, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

        40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'yi 11'de görevlendirdi.

        Fenerbahçe'de Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Archie Brown, Fred Rodrigues, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

        LEVENT MERCAN 1,5 AY SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.

        Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.

        Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

        MUSABA 3 MAÇ SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

        Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.

        Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.

        SANTRFORDA TERCİH TALISCA

        Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.

        Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.

        YÖNETİMDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK MESAJI

        Fenerbahçe Yönetimi, ligde bitime 12 maç kala sarı-lacivertli tribünlere şampiyonluk mesajı verdi.

        Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İNAN FENERBAHÇE" mesajının olduğu bir koreografi yapılırken, stat hoparlörlerinde de Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.

        ASENSIO'YA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

        Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçı öncesinde plaketle ödüllendirildi.

        Trendyol Süper Lig'de Ocak ayının en güzel golüne imza atan oyuncuya ödülü, karşılaşma öcnesinde takdim edildi.

        FENERBAHÇELİ BAZI FUTBOLCULAR "ENGELSİZ" TRİBÜNÜNE GİTTİ

        Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti.

        Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

