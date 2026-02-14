Canlı
        Tedesco'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Gençlerbirliği maçı 11'ine göre Trabzonspor müsabakasına 2 değişiklik ile çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:26
        Tedesco'dan Trabzonspor maçında 2 değişiklik!
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine sarı kart cezası tamamlanan Milan Skriniar formasına kavuşurken, Dorgeles Nene'nin yerine ise İsmail Yüksek görev aldı.

        Fenerbahçe'nin 11'i:

        Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11'i ile başladı.

        Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Musaba, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen ve Sidiki Cherif ise yedek bekledi.

        LEVENT MERCAN 8 MAÇ SONRA KADRODA

        Turkcell Süper Kupa finali sonrası sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalarak tedavisi süren Levent Mercan, son 2 antrenmanda takımla çalıştı. Bordo-mavililere karşı kadroya alınan Levent, Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer maç takımı yalnız bıraktı.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Tedavisi devam eden Archie Brown ile haffif sakatlığı bulunan Edson Alvarez, Trabzon kamp kadrosuna alınmamıştı. Sarı-lacivertiler, Trabzonspor ile oynadığı maça bu 2 oyuncudan yoksun çıktı.

