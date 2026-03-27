Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Teğmenlerle ilgili bir ret kararı daha | Son dakika haberleri

        Teğmenlerle ilgili bir ret kararı daha

        Mezuniyet töreninde 'kılıç çatarak' disiplinsizlik yaptıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerin açtıkları idari davalardan birinde daha karar çıktı. Ankara 20.İdare Mahkemesi, Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun kararın iptali istemiyle açtığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

        Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetmişti. Açılan bir davada daha karar çıktı. Teğmen Talip İzzet Akarsu'nun açtığı davada da ret kararı çıktı. Ankara 20.İdare Mahkemesi, Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

        Ankara 20.İdare Mahkemesi'nin kararında şu ifadeleri yer aldı: "Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eki ifadeler ile görüntü kayıtlarının birlikte değerlendirilmesinden; davacının törende okunması gereken ant metninin 2023 yılında okunmayan ve mevzuattan kaldırılan ant ile değiştirilmesi istemiyle farklı tarihlerde amirlerine başvurduğu, her seferinde olumsuz cevap aldığı, ayrıca Tabur Komutanı'nın mezuniyet töreni öncesinde topluca tüm personele verdiği 'Yönergede belirtilen metnin dışına çıkılmasının mümkün olmadığı, bu andı (Programda olmayan ve mevzuattan kaldırılan ant) okumayacaksınız' şeklindeki hizmete müteallik emir açık ve anlaşılır olmasına rağmen davacının tabur whatsapp duyuru grubuna atılan mesajdan anlaşıldığı üzere mevzuattan kaldırılan andın okunmasına yönelik planlamanın bir gün önce yapıldığı ve söz konusu eylemin planlandığı şekilde askerî mahalde (tören alanında) program dışı ve izinsiz olarak gerçekleştirildiği, tüm bu bilgilerden hareketle davacının defaatle andı okuması talebinin reddedilmesine ve andın okunmaması emrinin açıkça kendisine iletilmesine rağmen emre aykırılıkta ısrarlı davranarak ağır disiplinsizlik teşkil eden fiilde bulunduğunun sabit olduğu anlaşıldığından, davacının 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16/01/2025 tarih ve 2025/21 sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maaşını alamadığı iddiasıyla iş yerini ateşe verdi

        Antalya'da maaşını alamadığını öne süren Ali K. (44), gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerini tiner döküp ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası