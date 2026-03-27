Teğmenlerle ilgili bir ret kararı daha

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerden biri olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Ebru Eroğlu’nun kararın iptali istemiyle açtığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun TSK'dan ayırma kararının iptal istemini reddetmişti. Açılan bir davada daha karar çıktı. Teğmen Talip İzzet Akarsu'nun açtığı davada da ret kararı çıktı. Ankara 20.İdare Mahkemesi, Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

Ankara 20.İdare Mahkemesi'nin kararında şu ifadeleri yer aldı: "Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eki ifadeler ile görüntü kayıtlarının birlikte değerlendirilmesinden; davacının törende okunması gereken ant metninin 2023 yılında okunmayan ve mevzuattan kaldırılan ant ile değiştirilmesi istemiyle farklı tarihlerde amirlerine başvurduğu, her seferinde olumsuz cevap aldığı, ayrıca Tabur Komutanı'nın mezuniyet töreni öncesinde topluca tüm personele verdiği 'Yönergede belirtilen metnin dışına çıkılmasının mümkün olmadığı, bu andı (Programda olmayan ve mevzuattan kaldırılan ant) okumayacaksınız' şeklindeki hizmete müteallik emir açık ve anlaşılır olmasına rağmen davacının tabur whatsapp duyuru grubuna atılan mesajdan anlaşıldığı üzere mevzuattan kaldırılan andın okunmasına yönelik planlamanın bir gün önce yapıldığı ve söz konusu eylemin planlandığı şekilde askerî mahalde (tören alanında) program dışı ve izinsiz olarak gerçekleştirildiği, tüm bu bilgilerden hareketle davacının defaatle andı okuması talebinin reddedilmesine ve andın okunmaması emrinin açıkça kendisine iletilmesine rağmen emre aykırılıkta ısrarlı davranarak ağır disiplinsizlik teşkil eden fiilde bulunduğunun sabit olduğu anlaşıldığından, davacının 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16/01/2025 tarih ve 2025/21 sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."