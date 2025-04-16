'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı.

Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi.

Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024'te saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı, dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Otopsi raporunda; Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma, kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

"OĞLUMUN GENÇLİĞİNİ ÇALDI"

Tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Şensöz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraflar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Oğlunun ölümünden sanığın sorumlu olduğunu söyleyen Aysun Yıldırıcı, "Karnına ve bacaklarına çok ağır vurdu. Oğlumun gençliğini çaldı. Benim kendi toprağımda ihanet etti. Bizim bölgemizde ekmek yedi. Yüzü gülmesin. Evladımı hayattan kopardı" dedi.

"ÇOCUĞUMUZUN HAYATINI SÖNDÜRDÜ"

Yerde hareketsiz yatan oğluna sanığın sert müdahalede bulunduğunu belirten baba Muhammet Yıldırıcı ise "Yerde hareketsiz yatan bir kişiyi var gücüyle beton zemine vurdu ve doktorculuk yaptı. Beyin kanaması geçiren kişiyi kaldırdı ve silkeledi. Çocuğumuzun hayatını söndürdü, varlığımızı kaybettik. 'Bir yumruk vurdum, gerisini hatırlamıyorum' diyor. Oğlumun omzundan tutup, beton zemine neden var gücüyle çarptı? Sanık sadece oğlumu değil, hepimizi öldürdü" diye konuştu.

"MAZLUMUN AHI YERDE KALMAZ"

Maktulün kardeşi Firdevs Yıldırıcı da "Sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Mazlumun ahı yerde kalmaz. En ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Maktule karşı öldürme kastı bulunmadığın söyleyen Kıvanç Şensöz ise "Daha önceki beyanlarımı tekrarlıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm. Pişmanım, keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı; aileden özür dilerim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Kıvanç Şensöz'ü, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse ve 'Hakaret' suçundan 36 bin TL para cezasına çarptırdı.