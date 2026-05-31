Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:06 Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ