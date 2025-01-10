Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde, "haber editörü" olarak görev yaparken başlatılan soruşturma kapsamında iş akdi feshedilen ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Samet Alaca tutuklandı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verilen şüpheli Samet Alaca yakalandı.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
AA'daki habere göre zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin unvanının doğru olmadığı, belediyede "haber editörü" olarak görev aldığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.