Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verilen şüpheli Samet Alaca yakalandı.

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ AA'daki habere göre zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.