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        Haberler Gündem Teknofest Ankara nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor? 2023 Teknofest Ankara giriş ücreti var mı, nasıl kayıt yapılır? Teknofest kayıt ekranı ve ulaşım haritası

        Teknofest Ankara nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor? 2023 Teknofest Ankara giriş ücreti var mı, nasıl kayıt yapılır?

        Her yıl düzenlenen ve giderek daha da büyüyen teknoloji festivali Teknofest Ankara'da başlıyor. Havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest Ankara, Etimesgut Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Bu sene bir milyondan fazla yarışmacının katılması beklenen festivali ziyaret etmek isteyenlerin öncesinde internet sitesi üzerinde ziyaretçi kaydı oluşturması gerekiyor. Peki, Teknofest Ankara nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor? 2023 Teknofest Ankara giriş ücreti var mı, nasıl kayıt yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:41
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        Türkiye’de düzenlenen ve oldukça önemli festivallerden birisi olan TEKNOFEST bu yıl Ankara’da ziyaretçileriyle buluşacak. Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde on binlerce kişi teknoloji alanında yarışacak ve son teknoloji ürünlerini tanıtacak. Bu etkinliği kaçırmak istemeyenler "Teknofest Ankara nerede, nasıl gidilir ve ne zaman bitiyor? 2023 Teknofest Ankara giriş ücreti var mı, nasıl kayıt yapılır?" sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar…

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        TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

        Teknofest 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

        3 Eylül tarihine kadar Etimesgut Havalimanı'nda devam edecek. Teknofest giriş ücreti talep edilmiyor, ziyaret ücretsiz olup herkese açık yapılıyor ancak öncesinde internet sitesi üzerinde ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor.

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        Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan Teknofest, 30 Ağustos – 3 Eylül tarihlerinde Türkkızılayı Caddesi Etimesgut’ta düzenleniyor.

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        TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETİ VAR MI?

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsiz olup herkese açıktır.

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        TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

        TEKNOFEST girişleri ücretsiz olurken Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebilecek.

        TEKNOFEST ZİYARETÇİ KAYIT EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

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        TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

        TEKNOFEST'e otobüs ile gitmek isteyen vatandaşlar EGO otobüslerini kullanabilirler. Etimesgut Havalimanı'ndan düzenlenen etkinliğe Ulus'tan 527-563-505-520-523-533-536-514-515 numaralı EGO otobüsleri ulaşabilirler.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST'e gitmek isteyen vatandaşlar için ring seferler düzenleyecek. Ring seferleri ücretli olacak. Ringler farklı güzergahta 08.30-19.30 saatlerinde sefer yapacak. Buna göre, etkinlik alanına gidecek.

        ANKARA TEKNOFEST ULAŞIM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

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        ANKARA TEKNOFEST OTOBÜSLERİ NEREDEN KALKIYOR?

        TEKNOFEST’e otobüs ile gitmek isteyen vatandaşlar EGO otobüslerini kullanabilirler. Etimesgut Havalimanı’ndan düzenlenen etkinliğe Ulus’tan 527-563-505-520-523-533-536-514-515 numaralı EGO otobüsleri ulaşabilirler.

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        Ankara Büyükşehir Belediyesi TEKNOFEST’e gitmek isteyen vatandaşlar için ring seferler düzenleyecek. Ring seferleri ücretli olacak. Ringler farklı güzergahta 08.30-19.30 saatlerinde sefer yapacak. Buna göre, etkinlik alanına gidecek.

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        TEKNOFEST alanına gidecek EGO otobüslerinin kalkış noktaları;

        695 Ankapark (otopark alanı)-TEKNOFEST Festival Alanı

        696 Eryaman 1-2 Metro İstasyonu-TEKNOFEST Festival Alanı

        697 Eryaman YHT İstasyonu-TEKNOFEST Festival Alanı

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        Havalimanına gitmek isteyen vatandaşlar Başkentray ile de ulaşım sağlayabilirler. Başkentray’da “Hava Durağı”nda inerek 15 dakika yürüdükten sonra etkinlik alanına ulaşabilirsiniz.

        Dolmuşla gidecek olan vatandaşlar ise; Sıhhiye Köprüsü altındaki Etimesgut dolmuşlarına ya da AŞTİ önünden geçen Etimesgut dolmuşlarına binerek Etimesgut’a, oradan da alana ulaşabilir.

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        Teknofest Ankara'ya kendi aracıyla gelmek isteyenler, Etimesgut istikametinde devam edip, Turgut Özal Bulvarı'ndan Eryaman tarafına döndükleri noktada büyük "Giriş" logoları görecek. Araçlarını düzeltilmiş olan alana park edecek. Alana ise servis otobüsleri ile devam edecek.

        İstanbul yolunu kullanacaklar da aynı şekilde seyredip, Ayaş yoluna dönecek ve bir kilometre sonra Etimesgut istikametine doğru alt geçitten dönecek, festival alanına ait otopark alanına girecek.

        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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