Dolmuşla gidecek olan vatandaşlar ise; Sıhhiye Köprüsü altındaki Etimesgut dolmuşlarına ya da AŞTİ önünden geçen Etimesgut dolmuşlarına binerek Etimesgut’a, oradan da alana ulaşabilir.

Havalimanına gitmek isteyen vatandaşlar Başkentray ile de ulaşım sağlayabilirler. Başkentray’da “Hava Durağı”nda inerek 15 dakika yürüdükten sonra etkinlik alanına ulaşabilirsiniz.

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Teknofest Ankara'ya kendi aracıyla gelmek isteyenler, Etimesgut istikametinde devam edip, Turgut Özal Bulvarı'ndan Eryaman tarafına döndükleri noktada büyük "Giriş" logoları görecek. Araçlarını düzeltilmiş olan alana park edecek. Alana ise servis otobüsleri ile devam edecek.

İstanbul yolunu kullanacaklar da aynı şekilde seyredip, Ayaş yoluna dönecek ve bir kilometre sonra Etimesgut istikametine doğru alt geçitten dönecek, festival alanına ait otopark alanına girecek.