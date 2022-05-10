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Teknoloji devlerine enflasyon darbesi

Yüksek enflasyon nedeniyle Fed'in sert sıkılaşma adımları atmak zorunda kalacağı ve bunun bir resesyona yol açabileceği endişesi teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq'ın son 3 işlem gününde yüzde 10.4 düşmesine sebep oldu. Bu esnada '5 büyük' Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet ve Meta'nın toplam piyasa değeri 789.6 milyar dolar eriyerek 7 trilyon 588 milyar dolara düştü

Teknoloji devlerine enflasyon darbesi

Fed geçen çarşamba 50 baz puanlık faiz artırımına giderken Fed Başkanı Jerome Powell sonraki toplantılar için 75 baz puanlık artırımı tartışmadıklarını belirtti. Enflasyonu düşürmenin öncelikleri olduğunu vurgulayan Powell yine de 'yumuşak inişin' hala mümkün olduğunu belirtti.

Geçen çarşamba beklenenden daha yavaş bir sıkılaşmaya işaret eden bu açıklamalar sebebiyle ilk anda borsalarda yükselişler yaşanmış, ABD tahvil getirileri gerilemişti. Ancak perşembe günü enflasyonist baskıların artacağına ve Fed'in son açıklamaya rağmen hızlı bir sıkılaşmaya gideceğine yönelik görüş piyasalara hakim oldu. Bunun sonucu olarak resesyon beklentileri de yükseldi.

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile 40 ylın zirvesine yükseldi.

TAHVİL FAİZİNDE YÜKSELİŞ

Bu gelişmeler ışığında 5 Mayıs'ta yüzde 2.91 seviyesinde olan ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi bir günde yüzde 3.12'ye çıktı. Dün de 3.5 yılın ardından ilk kez yüzde 3.2'yi aştı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de dün 104 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

NASDAQ'I VURDU

Büyüme ve enflasyona yönelik endişeler ile tahvil getirilerindeki yükseliş küresel olarak borsalarda satışlar getirdi. Bu satışların en yoğun olarak yaşandığı borsalardan birisi ise teknoloji devlerinin işlem gördüğü Nasdaq oldu.

Nasdaq bileşik endeksi 4 Mayıs çarşamba gününü yüzde 3.2'lik yükselişle 12.965 puandan kapatmıştı. Dün ise günlük yüzde 4.3 düşüşle 11.623 puana indi. Yani 3 işlem gününde endeks yüzde 10.4 geriledi. Teknoloji hisselerindeki düşüş genele göre daha sert oldu. Söz konusu 3 günde S&P 500 endeksi yüzde 7.1 geriledi.

Bu düşüşte teknolojinin 5 büyüğü olarak bilinen Apple, Amazon, Alphabet(Google), Microsoft ve Meta'daki (Facebook) gerilemeler etkili oldu. Apple hisseleri son 3 işlem gününde yüzde 8.2 değer kaybetti. Firmanın piyasa değeri de böylece 227 milyar dolar gerileyerek 2 trilyon 482 milyar dolara düştü.

AMAZON YÜZDE 13.5 DÜŞTÜ

Microsoft hisseleri çarşamba kapanışa göre dün itibarıyla yüzde 8.7 düşerken piyasa değeri de 190 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 979 milyar dolara indi. Alphabet'te yüzde 7.9 düşüş kaydedilirken piyasa değeri 125 milyar dolar eridi.

Amazon ise çarşamba kapanışına göre dün itibarıyla yüzde 13.5 düştü. E-ticaret devinin piyasa değeri de bu süreçte 174 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 107 milyar dolara indi. Meta da yüzde 12.2'lik düşüşle değerinden 73.5 milyar dolar yitirdi.

Devlerin piyasa değeri eridi (milyar $)
Şirket 4.Nis 9.Nis Değişim
Apple 2709 2482 -227
Microsoft 2169 1979 -190
Alphabet 1614 1489 -125
Amazon 1281 1107 -174
Meta 604,6 531 -73,6
Toplam 8377,6 7588 -789,6

Böylece teknoloji devlerinin 3 işlem günündeki toplam kaybı 789.6 milyar doları buldu. Piyasa değerleri 7 trilyon 588 milyar dolara geriledi.

AVRUPA DA GERİLEDİ

Teknoloji hisseleri geçen haftadan bu yana sadece ABD'de değil Avrupa'da da düşüş yaşadı. Avrupa teknoloji hisseleri için gösterge kabul edilen STOXX Europe Teknoloji endeksi geçen çarşambayı 606 seviyesinden kapatmıştı. Dün ise 561'e geriledi. Yani son 3 işlem gününde yüzde 7.4 kayıp yaşadı.

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