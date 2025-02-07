Teknoloji dünyası Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde buluştu

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır’ın katılımı ile gerçekleştirilen ‘Teknolojide Ulusal Vizyon ve Stratejiler’ özel oturumu Teknoloji Zirvesi’nin ilk oturumu oldu. Konuşmasına Bloomberg HT’nin 15’inci yaşını kutlayarak başlayan Bakan Kacır, şunları söyledi; “Şu an bütün dünyayı değiştiren işlerin tümü teknoloji alanında ortaya çıkıyor. Türkiye bu sürece son 22 yılda attığımız adımlarla hep birlikte inşa ettiğimiz inovasyon, girişimcilik ekosistemi ile hazırlandı. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında kurduğumuz teknoparkların sayıları 105’i yakaladı. Buralarda faaliyet göstermekte olan 11 binden fazla inovasyon odaklı şirket, çalışmalarını sürdüren 1.600 fazla AR-GE ve tasarım merkezimiz var.”

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“AR-GE’DE İNSAN KAYNAĞINI 290 BİNE ÇIKARDIK”

Bakan Kacır sözlerine şu şekilde devam etti; “İnsan kaynağını 29 binden 290 bine çıkardığımız AR-GE ekosistemi aslında Türkiye’nin bütün bu dönüşümü kendi milli varlığını kendi öz kaynaklarını imkân ve kabiliyetlerini geliştirerek hazırlandığını ispati niteliğindedir. Bunun sonuçlarını da Türkiye görmeye ve dünyaya göstermeye başladı.”

Yapay zeka hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Kacır; “Türkiye olarak yapay zekanın etik, ahlaki ve insanlık yararına bir çerçeve geliştirilmesi konusunda uluslararası inisiyatiflerde güçlü bir söz ortaya koymaya devam ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye’nin teknoloji geliştirme yolculuğunda iddia sahibi ve rekabet gücü bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Yerli ve milli kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz, hızlandırıyoruz. İnsan kaynağı çok değerli, Türkiye’nin en önemli avantajı genç insan kaynağı.” dedi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşen Teknolojide Ulusal Vizyon ve Stratejiler’ özel oturumunun ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ise `Türkiye: Teknolojinin Bağlantı Noktası´ konulu konuşması ile zirveye konuk konuşmacı olarak katıldı.

Gün boyu devam eden Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde, teknolojiye yön veren öncü vizyonerler, fikir liderleri ve sektörlerin sınırlarını zorlayan yenilikçi zihinleri bir araya gelerek yapay zekâ, mobilite, dijital inovasyon, akıllı şehirler, yaşamı kolaylaştıran teknolojiler ve sağlık teknolojileri gibi başlıklarda düzenlenen panellerde, geleceğin teknolojilerini masaya yatırdı ve Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli tartıştı. Bloomberg HT Sunucusu Didem Arslanoğlu, zirvenin moderatörlüğünü üstlendi.