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Haberler Teknoloji Cihaz Ev kuracaklar dikkat! Teknoloji ürünlerinin fiyatları ne kadar arttı? - Güncel Haberler
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Bu ürünlerdeki fiyat artışları yıllık rekor enflasyonu bile ikiye katladı!

Türkiye’de yüzde 61’e fırlayarak son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarına ne oranda yansıdı. İşte buzdolabından, çamaşır makinesine, fırınından, televizyon ve tabletine son bir yılda yüzde 120’leri aşan fiyat artışları...Necdet Çalışkan’ın haberi...

Ev kuracaklar dikkat! Teknoloji ürünlerinin fiyatları ne kadar arttı? - Güncel Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu’mun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Mart ayında yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 61.14 ile son 20 yılın rekorunu kırdı. Yıllık bazda Mart 2002’de kaydedilen yüzde 65.1’lik artıştan sonraki en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçen bu fiyat artışı, teknoloji ürünlerinde ise yüzde 120’leri bile buldu.

Tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarındaki fiyat artışları yıllık enflasyonu yaklaşık ikiye katladı. Türkiye’de televizyonundan, buzdolabına; çamaşır ve bulaşık makinesinden, fırınına son bir yılda yaşanan fiyat artışlarını mercek altında aldık.

ZAM ŞAMPİYONU TABLET

Habertürk’ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre TÜFE’nin yüzde 61 olduğu son bir yılda teknoloji ürünlerinden zam şampiyonu tablet bilgisayar oldu.

Türkiye’de Mart 2021’de 1596 TL olan ortalama tablet fiyatları, bu yılın mart ayında yüzde 124’ü aşan artışla 3 bin 581 TL’ye kadar çıktı.

Tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarındaki fiyat artışlarında ikinci sırayı ise yıllık yüzde 120’yi aşan artışla klima, üçüncülüğü ise yüzde 110’u geçen fiyat artışı ile No-frost buzdolabı aldı.

EV KURMANIN BEDELİ YÜZDE 100 ARTTI

TÜİK verilerine göre fırın ve bulaşık makinesinde de fiyatlar son bir yılda yüzde 100’ün üzerinden arttı.

Özellikle yeni ev kuranların en temel 5 ürünü olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve televizyon fiyatları dikkate alındığında, bu 5 ürünü almak için geçen yılın mart ayında toplam 18 bin 700 TL seviyesinde bir bütçe ayırmak yeterli olurken, şu anda ise bu rakam 37 bin 300 TL’leri aştı. Diğer bir ifadeyle bu 5’linin yıllık enflasyonu yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

SON BİR YILDA HANGİ ÜRÜNÜN FİYATI NE KADAR ARTTI?

(Ürün Fiyatı, TL) Mart 2021 Mart 2022 Değişim
Tablet 1596 3581 124.4%
Klima 4233 9346 120.8%
No-Frost Buzdolabı 4397 9258 110.6%
Fırın 2092 4323 106.6%
Bulaşık Makinesi 3290 6708 103.9%
Tost Makinesi 510 1012 98.4%
Ütü 520 1026 97.3%
Çamaşır Makinesi 3402 6710 97.2%
Telefon 3849 7547 96.1%
Derin Dondurucu 3035 5867 93.3%
Televizyon 5527 10350 87.3%
Fırınlı Ocak 2056 3806 85.1%
Su Isıtıcısı 486 865 78.0%
Kombi 5627 9851 75.1%
Elektrikli Süpürge 1306 2259 73.0%
Blender 516 887 71.9%
Bilgisayar 8434 10748 27.4%

KONSOL ÇIKTI FİYAT DÜŞTÜ!

Son bir not olarak şunu de belirtmekte fayda var: TÜİK’in enflasyon hesaplamalarında daha önce oyun konsolu fiyatları da dikkate alınıyordu. “Çocuk Oyuncakları Diğer (Oyun Konsolu)” kalemi altında değerlendirilen oyun konsolu fiyatlarının bu yılın başında itibaren hesaba katılmadığı da gözleniyor.

Yüksek oyun konsolu fiyatlarının etkisiyle Aralık 2021’de 8 bin 394 TL’lere kadar çıkan sözkonusu bu kalem, her ne kadar kalemin isminde yer almaya devam etse de, hesaplamada dikkate alınmamaya başlanınca, Ocak 2022’de 346 TL’ye düştü. Şubat 2022’de 365 TL olarak ölçülen bu kalemin ortalama fiyatı Mart 2022’de ise 397 TL oldu.

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