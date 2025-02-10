Teknoloji Zirvesi, teknoloji liderlerinin katılımıyla gerçekleşti

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünde gerçeklesen ‘Teknolojide Ulusal Vizyon ve Stratejiler’ oturumunda konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye, bölgesindeki en önemli üretim merkezlerinden biri. Beyaz eşya sektöründe Avrupa’da bir numaralı üreticiyiz, dünyada ikinci büyük ülkeyiz. Ticari araç ve güneş paneli üretiminde Avrupa’nın bir numarasıyız. Demir, çelik ve çimento gibi birçok sanayi kolunda ilk üçteyiz. Büyük bir üretim gücümüz ve bunun yanında artık iddialı bir teknolojik gücümüz var. Bunun en somut göstergesi savunma sanayi oldu. Türkiye’nin kendi geliştirdiği yerli ve milli ürün ve sistemlerle dünya çapında başarılar elde ettiği bir alan. Türk Savunma Sanayinde yerli sistemlerin payı yüzde 80’lere geldi. Bu seviyeler yüzde 20’lerdeydi. Bu noktaya getirdik. Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 20’lerde. Pek çok kritik platformda rakiplerinin çok daha iyisi ürünler çıkarıyoruz bunun da en bariz örneği insansız hava araçları. Türkiye insansız hava araçları sanayinde küresel pazarın yüzde 68’ini elinde tutan bir ülke. 50’ye yakın ülkeye Türkiye’nin insansız araçları ihraç edildi. Bu da yüksek teknolojide paradigma değişimlerine odaklandığımızda kendi özgün yol haritamızla odaklandığımızı ne kadar hızlı sonuç alabildiğimize ne kadar büyük başarılar elde edebildiğimiz ispati oldu’’ açıklamalarında bulundu.

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270 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM ÇEKTİ

‘Türkiye: Teknolojinin Bağlantı Noktası’ özel oturumunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu görüşlerini paylaşarak, “Pandemi öncesinde 100 milyon dolar seviyesinde erken aşama teknoloji yatırımı çeken bir ülkeyken artık milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Türkiye Varlık Fonu, erken aşamadaki teknoloji fonlarına yatırım yapmaya başladı. Türkiye bu yılın ilk 11 ayı 9,6 milyar dolar yatırım çekti. Türkiye 270 milyar dolardan fazla yatırım çekmiş bir ülke. Bundan 20 yıl önce 5 bin kadar uluslararası sermayeli şirket varken 80 bin üzerinde şirket sayısı var. Bu şirketler Türkiye’nin istihdamına katkı sağlıyor, özel sektör istihdamınız yaklaşık yüzde 9’u uluslararası sermayeli şirketler sağlıyor. Türkiye’nin ihracatının ortalama yıllık yüzde 30’unu uluslararası sermaye şirketler yapıyor. Türkiye’nin ARGE harcamalarını özel sektör yüzde 30’unu uluslararası sermaye şirketlerden geliyor. Bu bağlamda Türkiye’de teknoloji konuşurken uluslararası doğrudan yatırımları konuşmamız gerekiyor” dedi.