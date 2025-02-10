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        Teknoloji Zirvesi, teknoloji liderlerinin katılımıyla gerçekleşti

        Yirmidört İletişim danışmanlığında düzenlenen, teknolojiye yön veren iş dünyasının öncü liderleri, kanaat önderleri ve sektör profesyonellerinin buluştuğu Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun katılımıyla 7 Şubat Cuma günü gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:58
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        Teknoloji Zirvesi, liderlerin katılımıyla gerçekleşti
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        Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in moderatörlüğünde gerçeklesen ‘Teknolojide Ulusal Vizyon ve Stratejiler’ oturumunda konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye, bölgesindeki en önemli üretim merkezlerinden biri. Beyaz eşya sektöründe Avrupa’da bir numaralı üreticiyiz, dünyada ikinci büyük ülkeyiz. Ticari araç ve güneş paneli üretiminde Avrupa’nın bir numarasıyız. Demir, çelik ve çimento gibi birçok sanayi kolunda ilk üçteyiz. Büyük bir üretim gücümüz ve bunun yanında artık iddialı bir teknolojik gücümüz var. Bunun en somut göstergesi savunma sanayi oldu. Türkiye’nin kendi geliştirdiği yerli ve milli ürün ve sistemlerle dünya çapında başarılar elde ettiği bir alan. Türk Savunma Sanayinde yerli sistemlerin payı yüzde 80’lere geldi. Bu seviyeler yüzde 20’lerdeydi. Bu noktaya getirdik. Avrupa Birliğinde bu oran yüzde 20’lerde. Pek çok kritik platformda rakiplerinin çok daha iyisi ürünler çıkarıyoruz bunun da en bariz örneği insansız hava araçları. Türkiye insansız hava araçları sanayinde küresel pazarın yüzde 68’ini elinde tutan bir ülke. 50’ye yakın ülkeye Türkiye’nin insansız araçları ihraç edildi. Bu da yüksek teknolojide paradigma değişimlerine odaklandığımızda kendi özgün yol haritamızla odaklandığımızı ne kadar hızlı sonuç alabildiğimize ne kadar büyük başarılar elde edebildiğimiz ispati oldu’’ açıklamalarında bulundu.

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        270 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM ÇEKTİ

        ‘Türkiye: Teknolojinin Bağlantı Noktası’ özel oturumunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu görüşlerini paylaşarak, “Pandemi öncesinde 100 milyon dolar seviyesinde erken aşama teknoloji yatırımı çeken bir ülkeyken artık milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Türkiye Varlık Fonu, erken aşamadaki teknoloji fonlarına yatırım yapmaya başladı. Türkiye bu yılın ilk 11 ayı 9,6 milyar dolar yatırım çekti. Türkiye 270 milyar dolardan fazla yatırım çekmiş bir ülke. Bundan 20 yıl önce 5 bin kadar uluslararası sermayeli şirket varken 80 bin üzerinde şirket sayısı var. Bu şirketler Türkiye’nin istihdamına katkı sağlıyor, özel sektör istihdamınız yaklaşık yüzde 9’u uluslararası sermayeli şirketler sağlıyor. Türkiye’nin ihracatının ortalama yıllık yüzde 30’unu uluslararası sermaye şirketler yapıyor. Türkiye’nin ARGE harcamalarını özel sektör yüzde 30’unu uluslararası sermaye şirketlerden geliyor. Bu bağlamda Türkiye’de teknoloji konuşurken uluslararası doğrudan yatırımları konuşmamız gerekiyor” dedi.

        1.4 MİLYONUN ÜZERİNDE ERİŞİME ULAŞTI

        Teknoloji Zirvesi ile Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı ve sektörün öncü isimlerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Ali Can Türkoğlu açılış konusmasında “Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’ni bir gelenek haline getirerek, her yıl daha fazla fikir üreten, daha fazla iş birliği sağlayan ve sektörün geleceğini şekillendiren bir platform olmasını hedefliyoruz. Buradaki bağlantılar, fikir alışverişleri ve ortaya konulacak yenilikçi bakış açıları, sadece bugün için değil, gelecekte de bir çok sektöre yön verecek. Bloomberg HT olarak, teknolojinin gelişimini yakından takip etmeye, bu dönüşümün bir parçası olmaya ve sizlerle birlikte geleceği inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

        Günümüz ve geleceğe ışık tutan yapay zekâ, siber güvenlik, bulut teknolojilerinin dönüşümü ve bu alandaki yatırımların ekonomiye ve istihdama etkisinin konuşulduğu Zirve’ye teknolojiye yön veren öncü vizyonerler, fikir liderleri ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Zirve stratejik danışmanı EY Türkiye’nin katkılarıyla geçekleşen etkinlik gün boyunca Bloomberg HT TV, bloomberght.com, Bloomberg Radyo ve Bloomberg HT’nin sosyal medya hesaplarından izyleyicilerle bulustu. Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi, toplamda 1.4 milyondan fazla erişime ulaşarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

        Zirvenin sponsorları arasında Akbank, Brisa, Doğuş Teknoloji, Garanti BBVA, Hepsiburada, iyzico, İGA İstanbul Havalimanı, Pegasus Innovation LAB, Petrol Ofisi, Roche, Sanofi yer alırken, stratejik iş ortaklığını Communication Partner, Decibel, Mesgale Creative, Ocean’s Team ve Prestij Tasarım üstleniyor.

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