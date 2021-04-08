HABERTURK.COM

Sabancı Holding bünyesindeki teknoloji perakende zinciri Teknosa’nın, “Güçlü Yatırım, Güçlü Gelecek” mottosuyla gerçekleştirdiği geleneksel ‘İş Ortakları Toplantısı’nda şirketin 2020 yılı performansı değerlendirilerek, 2021 yılı hedefleri paylaşıldı. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve üst düzey yöneticilerin ev sahipliğinde dijital olarak yapılan buluşmaya, 400’ü aşkın iş ortağı katıldı.

İş ortaklarıyla Teknosa’nın önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, daha fazla müşteri odaklı olma, büyük veriyi etkin kullanma ve dijitalleşme alanında attıkları adımlar sayesinde pandemi koşullarına hızla uyum sağladıklarını belirtti. Gürcan, şunları söyledi:

“2020 yılındaki belirsizlik döneminde en büyük pusulamız veri oldu. Veri analitiği kabiliyetlerimiz ile isabetli kararlar aldık, çevik iş modelleri yarattık, riskleri öngörerek planlama yaptık. Bu süreçte tüm iş ortaklarımızla güçlü bir dayanışma içinde olduk ve birlikte pandemiye rağmen çok başarılı sonuçlara imza attık. 2021 yılında yatırıma öncelik vereceğiz. Geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz. Yeni yatırımlarla Teknosa’nın teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendireceğiz."

EL TERMANİNALLERİYLE MOBİL SİPARİŞ

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şöyle konuştu:

"Stratejik yol haritamızda çalışanlarımıza yatırım ile birlikte uçtan uca, en iyi müşteri deneyimini sunmak var. Çoklu kanal deneyimleri ve mağaza dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ile mağaza içi dijitalleşmeye ağırlık vereceğiz. Mağazalarda el terminalleri ile mobil sipariş, fatura, ödeme opsiyonları sunacağız. Her kanalda birebir iletişim ve kesintisiz deneyim sunmak için hayata geçirdiğimiz webchat, videochat uygulamalarımızı geliştireceğiz… Kişiselleştirme yine odağımızda olacak. Müşterilerimizin ihtiyacına göre servis ve ürün portföyümüzü çeşitlendirip, yeni satış modelleri geliştireceğiz ve tüm karar alma süreçlerimizde veri analitiği kabiliyetimizi daha ileriye taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde, Sabancı Holding liderliğinde ve tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle daha da güçlü bir Teknosa yaratacağımıza inanıyoruz.”

Toplantıda, Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın yanı sıra Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın, Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan, Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci, İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Tansu Öztorun ve Kategori Grup Müdürü Cenk Yenginer de önemli başlıklarda gelen soruları yanıtladılar.