Türkiye genelinde 59 ilde 137 mağaza ile faaliyet gösteren Tekzen, 1995’ten bu yana aralıksız hizmet veren Merter’deki en eski mağazasını kapatıyor. Kendin Yap sektörünün Türkiye'deki ilk örneği olan mağaza, Yap-İşlet-Devret (YİD) anlaşması sona erdiği için 27 Temmuz 2018 itibariyle faaliyetine son veriyor.

MURAT GİGİN'İN ÖNCÜLÜĞÜYLE HAYATA GEÇTİ

Tekzen CEO’su Murat Gigin’in 1990’lı yılların başında Almanya seyahatlerinde gözlemlediği yapı marketlerinin bir benzerini Türkiye’de açma düşüncesi, Tekzen’in temellerini oluşturdu.

O dönem için Türkiye’ye çok yabancı olan bu konseptin benimsenebileceğini öngören Murat Gigin, ilk yapı marketi fikrini de Türkiye’ye taşımış oldu. Bu vizyoner fikir bugün insanların evleri için kendi ihtiyaç ve zevklerine göre bir şeyler yapabileceklerinin ilk ışığını yaktı ve Türkiye’de “ev geliştirme perakendesinin” temellerini attı.

1995 yılında organize yapı market sektörünün öncüsü olarak Türk-Alman ortaklığıyla Götzen kuruldu. Tekfen Holding bünyesinde bulunan Belpa’nın Merter’deki 6 bin metrekarelik mağazası da bu amaçla yeniden düzenlendi.

Alman ortağın 1998 yılında ayrılmasından sonra market, Murat Gigin’e devredilerek % 100 yerli sermaye ile Tekzen adını aldı ve mobilyadan beyaz eşyaya, banyodan elektrikli ev aletlerine, bahçeden hırdavata, spor ve outdoor ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürünü tüketicilerine aynı çatı altında sunan mağaza konseptini Türkiye’de hayata geçirdi.

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