Telebar soruşturmasında 9 ayrı iddianame hazırlandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik etme" suçundan yürütülen soruşturmada 62'si tutuklu 88 şüpheli hakkında 8 yıldan 134 yıla kadar çeşitli sürelerde hapis istemiyle 9 ayrı iddianame hazırladı.

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamelerde, Çankaya ilçesinde bulunan ve "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

İddianamelerde, gerçekleştirilen fuhuş pazarlıkları ve eylemlerinden işletme sahipleri, işletmeciler, çalışanlar ve mesul müdürlerinin haberdar oldukları, mağdur kadınlar ile müşteriler arasında irtibat kurarak tarafları yüz yüze ya da telefon aracılığıyla buluşturdukları aktarıldı.

REKLAM

88 MAĞDUR KADIN YER ALIYOR

Bahsi geçen işletmelerde, müşterilerden para istenerek, fuhşa teşvik ve aracılık edildiği belirtilen iddianamelerde, erkek müşterilerin çoğunun fuhuş amacıyla bu mekanlara geldiği ifadesine yer verildi. İddianamelerde ayrıca, işletme çalışanlarının "şef garson" adı altında telebara gelen müşterilerden komisyon aldığı, kadın çalışanların ise fuhuş müşterisi temin etmek amacıyla bu mekanlarda çalıştıkları kaydedildi.