Telefona mı bakacaksınız bebekle mi ilgileneceksiniz? Stres anında yapacağınız bu tercih karakteriniz hakkında çok şey söylüyor!
Her gün farkında olmadan sayısız karar veriyoruz. Bu kararlar bazen rutin, bazense ani ve stresli anlarda alınıyor. Peki, acele etmeniz gereken bir durumda ilk olarak neye yönelirsiniz? Ocağı kapatmaya mı, telefona cevap vermeye mi, yoksa çocuğa mı bakarsınız? Belki de köpeği düşünüyorsunuz. Bu test, ilk tercihinizin kişiliğiniz hakkında ne söylediğini açıklıyor!
Gündelik seçimlerimizin aslında kişiliğimizle ilgili ipuçları verdiğini biliyor muydunuz? Bir durumu kontrol altına almak için ilk olarak hangi adımı atacağınız, düşünce yapınız ve hayatınıza bakış açınız hakkında çok şey söyleyebilir. Bu testle kişiliğini keşfedin!
GÜNDELİK SEÇİMLER VE KİŞİLİK TESTİ: İLK TERCİHİNİZ SİZİN HAKKINIZDA NE SÖYLÜYOR?
Kendi farkında olmasak da, gündelik hayatta yaptığımız seçimler kişiliğimiz hakkında çok şey söyleyebilir. Bazen bu seçimler, stres altında veya ani kararlar vermemiz gereken durumlarda daha belirgin hale gelir.
OCAĞI KAPATANLAR: PRATİK VE DİSİPLİNLİ KİŞİLER
İlk olarak ocağı kapatmayı tercih edenler genellikle mantıklı ve disiplinli bireylerdir. Onlar için güvenlik önceliklidir ve risk almayı pek sevmezler. Planlı bir yaşam sürmeyi, sürprizlerden uzak durmayı tercih ederler.
Bu kişiler genellikle pratik zekaya sahiptir ve karar vermekte zorlanmazlar. Beklenmedik değişikliklerden kaçınma eğilimindedirler, çünkü alışılmış bir rutinin dışına çıkmak onlar için rahatsızlık verici olabilir.
TELEFONA CEVAP VERENLER: SOSYAL VE ORGANİZE KİŞİLER
Eğer ilk olarak telefona cevap vermeyi tercih ettiyseniz, bu sizin sosyal bir kişi olduğunuzu ve insanlarla iletişim kurmaya önem verdiğinizi gösterir. Aynı zamanda, diplomatik yetenekleri güçlü, birden fazla işi aynı anda yapabilen birisiniz.
Bu tür kişiler, profesyonel hayatlarında başarılı olma eğilimindedir çünkü çok görevli (multi-tasking) bir yapıya sahiptirler. Onlar için ilgi odağı olmak ve sosyal çevreleriyle sürekli bağlantıda kalmak önemlidir.
BEBEĞE BAKANLAR: DUYGUSAL VE FEDAKAR KİŞİLER
Eğer ilk olarak bebeği sakinleştirmeye yönelik bir hareket yapmayı tercih ettiyseniz, bu sizin merhametli ve fedakar biri olduğunuzu gösterebilir. Başkalarının mutluluğuna ve iyiliğine önem veriyorsunuz ve kendinizi diğer insanlar için feda etmekten çekinmiyorsunuz.
Bu kişiler genellikle aile bağlarını çok kuvvetli tutan bireylerdir. Onlar için sosyal ilişkiler büyük önem taşır ve yalnızlıktan kaçınma eğilimindedirler. Sessiz ve huzurlu bir aile akşamı, onlar için büyük bir partiden daha çekici olabilir.
KÖPEĞİ DURDURANLAR: DÜZENLİ VE KONTROLÜ SEVEN KİŞİLER
Eğer ilk olarak köpeği durdurmayı seçtiyseniz, bu sizin düzeni ve kontrolü seven biri olduğunuzu gösterir. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hem yaşamınızda hem de çevrenizde düzenin hakim olmasını istersiniz.
Bu kişiler genellikle detaycı ve titizdirler. Karar vermeden önce her ayrıntıyı düşünmeyi severler ve başka insanların düzenlerini bozmalarından rahatsız olurlar.
Kaynak: Bright Side