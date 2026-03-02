Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Telefonunuz neden cildinizi tanımak istiyor? iPhone’un sağlık uygulamasındaki “Fitzpatrick Cilt Tipi” sorusu ne anlama geliyor?

        Açık tenliler özellikle dikkat etmeli! iPhone'un sağlık uygulamasındaki "Fitzpatrick Cilt Tipi" sorusu ne anlama geliyor?

        iPhone'un Sağlık uygulamasında karşınıza çıkan "Fitzpatrick cilt tipi" sorusu sizi de şaşırttı mı? Cildinizin güneşe karşı verdiği tepkiyi ölçen bu bilimsel sınıflandırma, aslında düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Telefonunuz cilt tipinizi neden bilmek istiyor? “Fitzpatrick cilt tipi” olarak adlandırılan bu sistem, güneşte yanma ve bronzlaşma kapasitenizi belirliyor ve sağlık uygulamalarında giderek daha fazla yer buluyor. Detaylar haberimizin devamında!

        2

        FITZPATRICK CİLT TİPİ NEDİR?

        Son yıllarda akıllı telefonlardaki sağlık uygulamalarında karşımıza çıkan kavramlardan biri de “Fitzpatrick cilt tipi”. Özellikle iPhone’un Sağlık uygulamasında sorulan bu başlık, birçok kullanıcı için ilk etapta kafa karıştırıcı olabiliyor. Oysa bu sınıflandırma, dermatoloji dünyasında uzun yıllardır kullanılan bilimsel bir ölçeğe dayanıyor.

        3

        Fitzpatrick cilt tipi sınıflandırması, 1975 yılında Amerikalı dermatolog Thomas B. Fitzpatrick tarafından geliştirildi. Temel amacı, cildin güneşe maruz kaldığında nasıl tepki verdiğini belirlemekti. Yani cildiniz kolayca yanıyor mu, yoksa bronzlaşıyor mu? İşte bu soruların yanıtı, Fitzpatrick ölçeğinde karşılığını buluyor.

        4

        ALTI FARKLI CİLT TİPİ VAR

        Fitzpatrick sistemi, ciltleri Tip I’den Tip VI’ya kadar altı gruba ayırıyor.

        Tip I ciltler çok açık tenlidir; neredeyse her zaman yanar ve bronzlaşmaz. Tip II ciltler de kolay yanar ancak hafif bronzlaşabilir.

        5

        Tip III ve IV cilt tipleri ise daha dengeli bir tepki verir; zaman zaman yanabilir ancak genellikle bronzlaşırlar. Tip V ve VI ise koyu tenli ciltleri kapsar; bu grupta güneş yanığı daha nadir görülür ve bronzlaşma daha belirgindir.

        6

        Uzmanlara göre bu sınıflandırma yalnızca estetik bir mesele değil. Cilt kanseri riski, güneş koruyucu seçimi ve lazer gibi dermatolojik işlemler açısından da önemli bir referans noktası.

        7

        NEDEN SAĞLIK UYGULAMALARINDA YER ALIYOR?

        Peki bir telefon uygulaması neden cilt tipinizi bilmek ister? Bunun temel nedeni, güneş ışınlarına maruz kalma süresini ve UV riskini daha doğru hesaplayabilmek. Cilt tipi, güneş altında ne kadar sürede yanabileceğinizi belirlemede önemli bir faktör olarak kabul ediliyor.

        8

        HER ŞEYİ AÇIKLIYOR MU?

        Ancak uzmanlar, Fitzpatrick ölçeğinin tek başına yeterli olmadığını da vurguluyor. Çünkü genetik faktörler, coğrafi konum, kullanılan ilaçlar ve cilt bakım alışkanlıkları da güneş hassasiyetini etkileyebiliyor.

        Yine de bu sınıflandırma, cildinizi tanımanız ve güneşten korunma stratejinizi belirlemeniz açısından pratik bir başlangıç noktası sunuyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken, cildinizin güneşe nasıl tepki verdiğini bilmek sağlıklı bir bronzlaşma ve etkili koruma için kritik önem taşıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler