HER ŞEYİ AÇIKLIYOR MU?

Ancak uzmanlar, Fitzpatrick ölçeğinin tek başına yeterli olmadığını da vurguluyor. Çünkü genetik faktörler, coğrafi konum, kullanılan ilaçlar ve cilt bakım alışkanlıkları da güneş hassasiyetini etkileyebiliyor.

Yine de bu sınıflandırma, cildinizi tanımanız ve güneşten korunma stratejinizi belirlemeniz açısından pratik bir başlangıç noktası sunuyor. Özellikle yaz aylarına yaklaşırken, cildinizin güneşe nasıl tepki verdiğini bilmek sağlıklı bir bronzlaşma ve etkili koruma için kritik önem taşıyor.