Telegram, mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Telegram aracılığı ile 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilir. Telegram nedir? Telegram nasıl kullanılır?

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

TELEGRAM'IN WHATSAPP'TAN FARKI NEDİR?

Telegram, WhatsApp’ın aksine kesintisiz eşitmeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere aynı anda birkaç cihazdan erişebilir ve her biri 2 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda saklamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram’ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS (6 ve üstü),Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamaları var. Telegram’ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz.

Telegram’da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır.

Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.Kullanıcı adları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.