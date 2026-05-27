Televizyonda bugün neler var? 27 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı
Televizyon izleyicileri 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırmaya başladı. Gün boyunca "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışında sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve eğlence yapımları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar dikkat çekerken, ekran başındaki izleyiciler favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını yakından takip ediyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı detayları…
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 - İstiklal Marşı
05:30 - Bayram Namazı
06:30 - Balkan Ninnisi
09:00 - Tay | Türk Sineması
10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 - Benim Adım Melek
16:30 - Mutfağın Elçileri
17:00 - Lingo Türkiye
19:00 - TRT 1 Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Çizmeli Kedi : Son Dilek | Yabancı Sinema
22:00 - Crystal Palace - Rayo Vallecano | UEFA Avrupa Konferans Ligi Final Karşılaşması
00:20 - Elli Kelimelik Mektuplar | Türk Sineması
02:30 - Benim Adım Melek
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel
00:15 - Beyaz'la Joker
02:30 - Gelinim Mutfakta
04:30 - Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 - Bahar
10:30 - Baba Bizi Eversene
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Baba Bizi Eversene
02:45 - Kayıp İnci
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Aramızda Kalsın
19:00 - Star Haber
20:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
22:30 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun
00:45 - Aramızda Kalsın
02:30 - İstanbullu Gelin
05:00 - Dürüye'nin Güğümleri
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ekstra
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 - Gel Konuşalım
04:30 - Oynat Bakalım
05:30 - Tuzak
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
13:15 - Sen Çal Kapımı
14:30 - Benden Ne Olur?
16:45 - Yabancı Damat
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Postacı
21:45 - Hadi İnşallah
00:00 - Postacı
01:45 - Kefaret
04:00 - Yasak Elma
06:00 - Karagül
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - A.B.İ.
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma / Yabancı Sinema
21:50 - Kuruluş Orhan
00:50 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
02:50 - Ateş Kuşları
05:30 - Bir Gece Masalı