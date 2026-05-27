Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Televizyonda bugün neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 27 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı

        Televizyonda bugün neler var? 27 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı

        Televizyon izleyicileri 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını araştırmaya başladı. Gün boyunca "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?" soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışında sevilen diziler, yarışma programları, sinema filmleri ve eğlence yapımları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar dikkat çekerken, ekran başındaki izleyiciler favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını yakından takip ediyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ulusal kanallarda gün boyu yayınlanacak diziler, yarışmalar, haber programları ve eğlence içerikleri merak konusu olurken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar öne çıkıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV’de bugün ne yayınlanacak?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in güncel yayın listelerini inceliyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımların yayın akışı…

        2

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:28 - İstiklal Marşı

        05:30 - Bayram Namazı

        06:30 - Balkan Ninnisi

        09:00 - Tay | Türk Sineması

        10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 - Benim Adım Melek

        16:30 - Mutfağın Elçileri

        17:00 - Lingo Türkiye

        19:00 - TRT 1 Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Çizmeli Kedi : Son Dilek | Yabancı Sinema

        22:00 - Crystal Palace - Rayo Vallecano | UEFA Avrupa Konferans Ligi Final Karşılaşması

        00:20 - Elli Kelimelik Mektuplar | Türk Sineması

        02:30 - Benim Adım Melek

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Arka Sokaklar

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel

        00:15 - Beyaz'la Joker

        02:30 - Gelinim Mutfakta

        04:30 - Siyah Beyaz Aşk

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:00 - Bahar

        10:30 - Baba Bizi Eversene

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Güldür Güldür Show

        00:15 - Gece Hattı

        01:15 - Baba Bizi Eversene

        02:45 - Kayıp İnci

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 - Aramızda Kalsın

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun

        22:30 - Sen Kiminle Dans Ediyorsun

        00:45 - Aramızda Kalsın

        02:30 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Dürüye'nin Güğümleri

        6

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:30 - Survivor Ekstra

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 - Gel Konuşalım

        04:30 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - İlk Bakış

        08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

        13:15 - Sen Çal Kapımı

        14:30 - Benden Ne Olur?

        16:45 - Yabancı Damat

        19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 - Postacı

        21:45 - Hadi İnşallah

        00:00 - Postacı

        01:45 - Kefaret

        04:00 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

        8

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - A.B.İ.

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Buz Devri 5: Büyük Çarpışma / Yabancı Sinema

        21:50 - Kuruluş Orhan

        00:50 - Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

        02:50 - Ateş Kuşları

        05:30 - Bir Gece Masalı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı

        Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü TIR'ın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları dün Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'dan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'dan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        Dayısını öldürdü, cesediyle 3 gün kaldı!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!