İstanbul TEM Otoyolunda' art arda kaza: Yaralılar var
İstanbul'da, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde art arda iki ayrı trafik kazası meydan geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı
İstanbul'da, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki E.Ç. idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilde bulunan sürücü ve yolcu, araç içerisinde sıkıştı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından, sıkıştıkları yerden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, kazanın yaşandığı noktada trafik güvenliğini sağlamak için önlem alırken, yaklaşık 2 kilometre geride bir kaza daha meydana geldi.
Otoyolda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CLT 984 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, aynı yönde ilerleyen minibüse arkadan çarptı.