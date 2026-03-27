TEM Otoyolu’nda 4 cezaevi nakil aracı kaza yaptı: 15 yaralı

İstanbul'da cezaevi nakil araçlarının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı jandarma personeli, 9'u tutuklu ve hükümlü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı. Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2026 Cuma Günü saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne İstikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu’na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 48 tutuklu / hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü / tutuklu hafif şeklide yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.