Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TEM Otoyolu'nda 4 cezaevi nakil aracı kaza yaptı: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu’nda 4 cezaevi nakil aracı kaza yaptı: 15 yaralı

        Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme kazada 6'sı jandarma, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın duruşma sonrası nakil sırasında meydana geldiği belirtildi. Valilikten gelen açıklamada, yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 15:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 cezaevi aracı kaza yaptı: 15 yaralı

        Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 9'u mahkum olmak üzere 15 kişi yaralandı.

        İstanbul'da cezaevi nakil araçlarının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı jandarma personeli, 9'u tutuklu ve hükümlü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

        Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 9'u mahkum olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Ekipler, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı. Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2026 Cuma Günü saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne İstikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu’na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 48 tutuklu / hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü / tutuklu hafif şeklide yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." denildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
