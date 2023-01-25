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Tekfen Holding ve TEMA vakfının (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurucularından olan 97 yaşındaki Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti.

"YAPRAK DEDEMİZ'İ KAYBETTİK"

TEMA Vakfı, Ali Nihat Gökyiğit'in ölümüyle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Tema Vakfı'nın resmi Twitter hesabından da, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" cümleleriyle baş sağlığı mesajı yayınlandı.

— TEMA Vakfı (@temavakfi) January 25, 2023

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT KİMDİR?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de doğdu. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı. Robert Kolej'den arkadaşı Feyyaz Berker ile daha sonra Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olacak olan Tekfen Holding'i kurdu.

Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992'de Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nı (TEMA) kurdu.

Gökyiğit, 3 yıl TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesiydi. Gürcistan ve Kırgızistan Fahri Konsolosu. 10 yıl Türkiye-BDT İş Konseyleri Başkanlığı ve Karadeniz İş Konseyi Türkiye Temsilciliği yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Şeref Üyesiydi.

Her yıl İstanbul'da düzenlenen "3 Denizin Öyküsü" Enerji Konferansı'nın kurucusu ve eş başkanıydı. Karadeniz, Hazar Denizi ve Doğu Akdeniz'in 23 ülkesinin müzisyenlerini bir araya toplayarak Tekfen Filarmoni Orkestrası'nı kurdu.

Gürcistan'da Fahri Vatandaşlık, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü, Çukurova, Boğaziçi ve Gazi Osman Paşa Üniversiteleri tarafından "Fahri Doktora" unvanları verilen Gökyiğit, 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı.