Nakitsiz toplum hedefinde en kritik unsurların başında banka ve kredi kartlarıyla yapılan temassız işlemler geliyor. Türkiye’de temassız ödemelerde kart şifresi girmeden yapılan işlemlerde limit 90 TL olarak uygulanıyor.

Diğer bir deyişle Türkiye’de temassız özelliği olan kartlarla 17 dolar (15 Euro) karşılığındaki tutarı geçmeyen işlemler, şifre girmeden temassız özelliği olan banka veya kredi kartını (veya NFC destekli akıllı telefonu) temassız ödeme noktasına yaklaştırarak yapılabiliyor. Peki bu tutar diğer ülkelerde hangi seviyede?

Avrupa’da ortalama 28 dolar seviyesinde olan temassız ödeme sınırı, İngiltere’de 38 dolara çıkıyor. ABD’de 100 dolar olan bu tutarın en yüksek olduğu ülkeler ise Çin ve Japonya. Bu ülkelerde temassız ödeme limiti sırasıyla 146 ve 184 dolar.

Türkiye dahil 50 ülkedeki temassız işlem limitleri şöyle: