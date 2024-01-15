Tembelliğe veda edin: Sizi harekete geçirecek bazı yöntemler

Mola vermemek refahınızı ve genel verimliliğinizi etkileyebilir. Programınızda sık sık ara vermek performansınızı artırabilir ve sizi gelecek görevlere daha iyi hazırlayabilir. Molalarınız sırasında kahve içmek veya yürüyüş gibi egzersizler yapmak, enerjinizi korumanıza ve işinize odaklanmanıza yardımcı olabilir.

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AZ ŞEY YAPIN AMA İYİ YAPIN

''Yeterli vaktim yok, tüm işlerimi tamamlayamam'' diye düşünmek sizi tembelliğe itebilir bu yüzden ihtiyacınız olandan fazlasına evet demeyi bırakmalısınız. Görevlerinizi kendinize göre önceliklendirin, böylelikle daha az şey bitirmiş olabilirsiniz ancak en azından bunları iyi yapmanız sizi rahatlatabilir. İlk durumda hiçbir şey yapmamışken bu yöntemle gün sonunda az ama iyi yaptığınız birkaç iş olacaktır.