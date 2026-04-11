Temizlik görevlilerinin 'tahterevalli' eğlencesi

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Enes Akbulut ile Gülamir Taş (48), görev sahalarındaki Yunuseli Mahallesi'nde çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola verdi.

Dinlenmek için bank yerine tahterevalliyi tercih eden Akbulut ile Taş, dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü.

Günün iş stresini ve yorgunluğunu çocuk gibi eğlenerek atan işçileri bir mahalle sakini cep telefonuyla görüntüledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görüntüyü sosyal medya hesabından, "Kentimizi güzelleştiren emek sadece çalışmakla değil, yüzlerdeki tebessümle de büyüyor. Temizlik İşleri ekip arkadaşlarımızın bu güzel anı, işlerine kattıkları gönül ve enerjinin en güzel göstergesi. İyi ki varsınız, iyi ki bu kente birlikte değer katıyoruz" mesajını paylaştı.

"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"

Mola saatinde çocukluklarına geri dönerek eğlendiklerini söyleyen Enes Akbulut, "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. Görüntüleri kimin çektiğini bilmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 11 yıldır bu işi yapıyorum ve hala enerjim yüksek" dedi.

"ÇOK EĞLENDİK"

İşini severek yaptığını söyleyen Gülamir Taş ise "Arkadaşım söyleyince biz de tahterevalliye bindik ve çok eğlendik. Başkanımızı çok seviyor ve işimizi de severek yapıyoruz. Kimin çektiğini bilmediğimiz görüntüleri biz de sosyal medyada gördük" dedi.