Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Temizlik görevlilerinin 'tahterevalli' eğlencesi

        Temizlik görevlilerinin 'tahterevalli' eğlencesi

        Bursa'da çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola veren temizlik görevlileri, tahterevalliyle dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü. Mahallelinin çektiği cep telefonu görüntülerinde günün iş stresini çocuk gibi eğlenerek attıkları görülen işçilerden Enes Akbulut (33), "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. İşimizi severek yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik görevlilerinin 'tahterevalli' eğlencesi

        Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Enes Akbulut ile Gülamir Taş (48), görev sahalarındaki Yunuseli Mahallesi'nde çocuk oyun parkını temizledikten sonra mola verdi.

        Dinlenmek için bank yerine tahterevalliyi tercih eden Akbulut ile Taş, dakikalarca eğlenip, adeta çocukluklarına döndü.

        Günün iş stresini ve yorgunluğunu çocuk gibi eğlenerek atan işçileri bir mahalle sakini cep telefonuyla görüntüledi.

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görüntüyü sosyal medya hesabından, "Kentimizi güzelleştiren emek sadece çalışmakla değil, yüzlerdeki tebessümle de büyüyor. Temizlik İşleri ekip arkadaşlarımızın bu güzel anı, işlerine kattıkları gönül ve enerjinin en güzel göstergesi. İyi ki varsınız, iyi ki bu kente birlikte değer katıyoruz" mesajını paylaştı.

        "İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"

        Mola saatinde çocukluklarına geri dönerek eğlendiklerini söyleyen Enes Akbulut, "Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. Görüntüleri kimin çektiğini bilmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 11 yıldır bu işi yapıyorum ve hala enerjim yüksek" dedi.

        "ÇOK EĞLENDİK"

        İşini severek yaptığını söyleyen Gülamir Taş ise "Arkadaşım söyleyince biz de tahterevalliye bindik ve çok eğlendik. Başkanımızı çok seviyor ve işimizi de severek yapıyoruz. Kimin çektiğini bilmediğimiz görüntüleri biz de sosyal medyada gördük" dedi.

        #temizlik görevlileri
        #Bursa
        #tahterevalli
