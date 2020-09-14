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Temmuz ayı perakende satış endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),temmuz ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 9,5 arttı

perakende satış endeksleri
HABERTURK.COM

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %12,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,9, otomotiv yakıtı satışları %7,2 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 9.5 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13,0, otomotiv yakıtı satışları %6,4 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 21.4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %27,3, otomotiv yakıtı satışları %3,3 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 10.7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %14,6, otomotiv yakıtı satışları %11,9 arttı.

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