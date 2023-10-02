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        Haberler Ekonomi Teknoloji Temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi düzenlendi - Teknoloji Haberleri

        Temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:12 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:13
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        Temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, temmuzda 1195 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 66 milyar 258 milyon 399 bin 641 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 823 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

        Öte yandan sabit yatırım tutarı 485 milyon 367 bin 122 lira olan ve 894 istihdam öngörülen 43 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

        Bu dönemde 240 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 773 milyon 680 bin 385 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 430 oldu.

        Öte yandan en yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 5 milyar 100 milyon lira ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının belediye hizmetleri (Kadıköy-Kaynarca-Sahiba Gökçen ile Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı araç temini) kapsamında düzenlenirken bu yatırıma KDV istisnası sağlandı.

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