Yoksulluk sınırı 22.000 lirayı aştı 0:00 / 0:00

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TÜRK-İŞ temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre haziranda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 22.279 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 6.840 lirayla asgari ücretin 3.340 TL üzerine tırmandı. Haziranda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.930 TL’ye yükseldi.

Haziran ayında yoksulluk sınırı 20.818 TL, açlık sınırı ise 6.319 TL olarak açıklanmıştı.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay):

Temmuz 2021 Aralık 2021 Haziran 2022 Temmuz 2022 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 905,37 1.249,34 1.920,33 2.062,63 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 716,31 960,83 1.541,57 1.645,21 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 892,25 1.232,46 1.897,83 2032,63 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 480,09 655,22 1031,43 1.099,17 Açlık Sınırı 2.994,02 4.097,85 6.391,17 6.839,64 Yoksulluk Sınırı 9.752,51 13.348,00 20.818,14 22.278,98

GIDA HARCAMALARI YÜZDE 128 ARTTI

Temmuz ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7.01 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 128.4 olarak hesaplandı.

'TÜKETİCİ ÖNGÖRÜYE SAHİP'

TÜRK-İŞ raporunda son fiyat gelişmelerine ilişkin yapılan değerlendirmede "Hanelerde kullanılan doğalgaza bu ay yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75.5’lik zam yapılmış oldu. Elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza da yapılan zamların yanında, sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor. Haziran 2022 Tüketici Güven Endeksi’nin tarihinin en düşük seviyesinde olması fiyatlama davranışları bozulan tüketicilerin de bu öngörüye sahip olduğunu işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.