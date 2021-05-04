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Temsa'dan Belçika'ya 22 adet otobüs teslimatı

Temsa, geçtiğimiz Aralık ayında Belçikalı toplu taşıma şirketi OTW'ye teslim ettiği 4 adetten oluşan ilk parti teslimatın ardından kalan 22 adetlik ikinci parti siparişlerini de tamamladığını duyurdu. Şirketin filosuna toplam 26 LD SB PLUS model araç dahil eden Temsa, devam niteliğindeki siparişlerle birlikte OTW'deki araç sayısını 40'a çıkaracak.

Temsa'dan Belçika'ya 22 adet otobüs teslimatı
HABERTURK.COM

Temsa, geçtiğimiz Aralık ayında Belçikalı toplu taşıma şirketi OTW'ye teslim ettiği 4 adetten oluşan ilk parti teslimatın ardından kalan 22 adetlik ikinci parti siparişlerini de tamamladığını duyurdu. Şirketin filosuna toplam 26 LD SB PLUS model araç dahil eden Temsa, devam niteliğindeki siparişlerle birlikte OTW'deki araç sayısını 40'a çıkaracak.

Avrupa pazarında ihracat atağına geçen Temsa, teslimatlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz aylarda Belçika'nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi Opérateur de Transport de Wallonie'ye (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştiren şirket, 22 adet LD SB PLUS modelden oluşan ikinci parti araçları da bölgeye teslim etti.

Son yıllarda Benelüks bölgesindeki en büyük otobüs siparişi niteliğini taşıyan Temsa ve OTW arasında imzalanan çerçeve sipariş sözleşmesi kapsamında, önümüzdeki birkaç yıl içinde gelecek devam niteliğindeki 14 adet araç siparişi ile Wallonie yollarına çıkacak TEMSA markalı araçların sayısı 40'ı bulmuş olacak.

Temsa'nın LDSB PLUS araçları iniş-biniş kolaylığı sağlayan gövde alçaltma /yükseltme özelliği ve elektrikle çalışan engelli asansörü gibi özelliklere sahip. LD SB modelinin alkolmetre özelliğine ek olarak otomatik frenleme sistemi, ısıtmalı ön cam, geri sürüş sensörü gibi donanımları bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Temsa Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, "Wallonie Bölgesi'nde yerel toplu taşımadan sorumlu olan OTW'nin işletmeci şirketi TEC Group, 2 bin 400 adet otobüs filosuyla her yıl 150 milyon yolcu taşıyor. Bunun yanında tramvay ve metro taşımacılığı da yapıyorlar. Son yıllarda Benelux bölgesinin en büyük otobüs teslimini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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