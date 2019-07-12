Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu kura çekimi gerçekleştirildi.
Organizasyonda 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Tekfen C Grubu, 2015-2016'da kupayı kazanan Galatasaray Doğa Sigorta D Grubu ve TOFAŞ ise B Grubu'nda yer aldı.
Kupada 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. Grup maçları 2 Ekim-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Promitheas (Yunanistan),Maccabi Rishon Lezion (İsrail),Ratiopharm (Almanya),MoraBanc Andorra (Andorra),Monaco (Fransa),Segafredo Virtus Bologna (İtalya)
B Grubu: TOFAŞ, Lokomotiv Kuban (Rusya),Rytas (Litvanya),Limoges (Fransa),Partizan NIS (Sırbistan),Umana Reyer (İtalya)
C Grubu: Darüşşafaka Tekfen, UNICS Kazan (Rusya),Cedevita Olimpija (Slovenya),Joventut Badalona (İspanya),Germani Brescia Leonessa (İtalya),Nanterre 92 (Fransa)
D Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta, Unicaja Malaga (İspanya),Buducnost VOLI (Karadağ),EWE Baskets (Almanya),Dolomoti Energia (İtalya),Asseco Arka (Polonya)
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