Teoman: Artık evlenmem!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Teoman, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Röportaj isteklerini kırmayan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM"

Teoman, "Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum artık" dedi.