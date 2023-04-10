Teoman: Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün - Magazin haberleri

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Teoman, 'Koyu Antoloji' adlı konserle Zorlu PSM'de dinleyicilerinin karşısına çıktı. Müzikseverler Teoman'ın kariyerinde biriktirdiği özel hikâyelere ortak olup, en koyu şarkılarının en koyu versiyonlarını dinlediler.

"BU BAŞKA TÜRLÜ BİR KONSER"

Konsere tek başına gitar ve mızıka çalarak, 'Fahişe' performansı ile başlayan Teoman, "Koyu Antoloji' konserimde sadece birbiriyle ilintili hikâyeleri anlatıyorum. Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün bu konserde. Bu başka türlü bir konser. Şimdi bunun normal Teoman konseri zannedenler, genelde verdiğim konserleri bekleyenler için şimdiden geçmiş olsun" uyarısında bulundu.

Teoman, iki saat aralıksız süren konserde dinleyicilerine şarkılarının yanı sıra, 25 senelik kariyerin birbiriyle uyumlu şarkılarını çaldı. Teoman’ın 'Koyu Antoloji'si konser serisinin sahne görselleri 2017’de aramızdan ayrılan ressam Tayfur Sanlıman’ın eserlerinden oluştu.

Teoman, gecede yeni teklisi 'Nevrozumun Zindanı' performansında Korhan Futacı’yı ağırladı. Futacı Teoman’a saksafonu ile eşlik etti.

Teoman, 'Koyu Antoloji' konser serisi için 13 Nisan 2023 perşembe akşamı İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde sahnede olacak.

Teoman, 15 Nisan 2023 cumartesi günü de depremden etkilenen için düzenlenen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava konseri için İstanbullularla buluşacak.