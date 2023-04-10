Teoman: Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Teoman: Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün - Magazin haberleri
ABONE OL

Teoman: Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün

Teoman, 'Koyu Antoloji' adlı konseriyle dinleyicileriyle buluştu. Şarkıcı, "Koyu Antoloji' konserimde sadece birbiriyle ilintili hikâyeleri anlatıyorum. Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün bu konserde" dedi

Teoman: Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Teoman, 'Koyu Antoloji' adlı konserle Zorlu PSM'de dinleyicilerinin karşısına çıktı. Müzikseverler Teoman'ın kariyerinde biriktirdiği özel hikâyelere ortak olup, en koyu şarkılarının en koyu versiyonlarını dinlediler.

"BU BAŞKA TÜRLÜ BİR KONSER"

Konsere tek başına gitar ve mızıka çalarak, 'Fahişe' performansı ile başlayan Teoman, "Koyu Antoloji' konserimde sadece birbiriyle ilintili hikâyeleri anlatıyorum. Beni rock yıldızı gibi değil, hikâye anlatıcısı gibi düşünün bu konserde. Bu başka türlü bir konser. Şimdi bunun normal Teoman konseri zannedenler, genelde verdiğim konserleri bekleyenler için şimdiden geçmiş olsun" uyarısında bulundu.

Teoman, iki saat aralıksız süren konserde dinleyicilerine şarkılarının yanı sıra, 25 senelik kariyerin birbiriyle uyumlu şarkılarını çaldı. Teoman’ın 'Koyu Antoloji'si konser serisinin sahne görselleri 2017’de aramızdan ayrılan ressam Tayfur Sanlıman’ın eserlerinden oluştu.

Teoman, gecede yeni teklisi 'Nevrozumun Zindanı' performansında Korhan Futacı’yı ağırladı. Futacı Teoman’a saksafonu ile eşlik etti.

Teoman, 'Koyu Antoloji' konser serisi için 13 Nisan 2023 perşembe akşamı İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde sahnede olacak.

Teoman, 15 Nisan 2023 cumartesi günü de depremden etkilenen için düzenlenen Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava konseri için İstanbullularla buluşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yinon Muallem, CRRde konser verdi: İstanbul'da enteresan hikâyelerim oldu - Magazin haberleri
MÜZİK "İstanbul'da enteresan hikâyelerim oldu"
Antonio Lizana, CRR'de konser verdi - Magazin haberleri
MÜZİK CRR'de konser verdi
Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı' - Magazin haberleri
MÜZİK Cem Adrian’dan 'Af', 'Yemin' ve 'Sancı'
CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı - Magazin haberleri
MÜZİK CRR yeni sezona Türk Marşı ile başladı
Dünyaca ünlü grup 'I Musici'den Ankara'da konser - Magazin haberleri
MÜZİK Dünyaca ünlü gruptan konser
Edis turnelere başlıyor - Magazin haberleri
MÜZİK Edis turnelere başlıyor
Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli - Magazin haberleri
MÜZİK Anıl Piyancı'dan albüm öncesi yeni tekli
Emre Aydın'dan yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİK Emre Aydın'dan yeni şarkı
Bahadır Tatlıöz'den 'Bedende Ruh Yokken' - Magazin haberleri
MÜZİK 'Bedende Ruh Yokken' yayında
Talha Karcı ile Didem Ruhi evlendi - Magazin haberleri
MÜZİK Oyuncu çift evlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.