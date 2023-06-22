Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım

"ARKAMDAN 'EYT'Lİ TEOMAN' DİYE BAĞIRANLAR VAR"



Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltilmişti. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, gülmüştü.