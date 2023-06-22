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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım

Ünlü rockçı Teoman, Bebek'te görüntülendi. Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman, gazetecilerin "İlk emekli maaşınızı alabildiniz mi?" sorusuna, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok" yanıtını verdi

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  • Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Teoman, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Yalnız başına gittiği mekanda güzel havanın tadını çıkaran Teoman, sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
  • Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım - Magazin haberleri

    Yoğun bir konser maratonundan çıktığını ve bir süre tatil yapacağını ifade eden Teoman, "Şu an tatildeyim. Geziyorum, spora gidiyorum, İstanbul'un tadını çıkartıyorum" diye konuştu.  
  • Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım - Magazin haberleri

    Emekli olmasıyla alakalı kendisine yöneltilen soruya da içtenlikle cevap veren Teoman, "İnsanlar beni gençliğimden 'Serseri Teoman' olarak bildikleri için onlara komik geliyor" ifadelerini kullandı.
  • Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım - Magazin haberleri

    "İlk emekli maaşınızı ve bayram ikramiyenizi alabildiniz mi?" sorusuna da cevap veren Teoman, "Bilmiyorum açıkçası. Menajerim bana harçlık verir, ben onu harcarım. Parayla pek bir ilişkim yok, ben hala çocuk gibi yaşıyorum. Aydan aya harçlık alıp ona göre yaşarım ama emekli olmak beni ayrı bir mutlu etti" dedi.
  • Teoman: Menajerim bana harçlık verir, onu harcarım - Magazin haberleri

    "ARKAMDAN 'EYT'Lİ TEOMAN' DİYE BAĞIRANLAR VAR"

    Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltilmişti. Konuyla ilgili konuşan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, gülmüştü.

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