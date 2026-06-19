Tera Orman Beykoz tanıtıldı

Tera Orman Beykoz, 30 bin metrekare arsa üzerinde 70 villadan oluşuyor. Projede, özel bahçeler ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte yaklaşık 16 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor.

Açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, yürüyüş yolları, fitness merkezi, çocuk oyun alanları ve toplam 122 araçlık otopark gibi sosyal donatıların yer aldığı projede 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villa tipleri yer alıyor. Villalar 55 milyon TL’den başlıyor. Lansman dönemine özel ödeme planı dahilinde ise yüzde 10 peşinat ile 36 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, projenin geliştirilme sürecinde insan ve doğa odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek; “Gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükselten, kentlere değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren önemli bir sorumluluk alanıdır. Tera olarak bizler de insanı, doğayı ve sürdürülebilir yaşamı merkeze alarak yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Tera Orman Beykoz’u hayata geçirirken hedefimiz yalnızca yaşam alanı üretmek değil, bulunduğu çevreyle bütünleşen, sakinlerine aidiyet hissi veren ve uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı oluşturmaktı.” dedi.

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TERA ORMAN BEYKOZ İLE 1.500.000.000 TL’LİK YATIRIM

Tera Orman Beykoz kapsamında yaklaşık 1.500.000.000 TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Ramazan Işık; “Tera Orman Beykoz, premium yaşam alanındaki uzun vadeli hedeflerimizin ilk ve önemli adımlarından biridir. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu projeyi geliştirirken mimariden mühendisliğe, peyzaj tasarımından yaşam kurgusuna kadar her aşamada alanında uzman ekiplerle çalıştık. Önceliğimiz yalnızca yaşam alanı üretmek değil; bulunduğu çevreye değer katan, kullanıcı deneyimini merkeze alan ve uzun yıllar referans gösterilebilecek projeler geliştirmek oldu. Tera olarak gayrimenkul sektöründeki varlığımızı proje sayısıyla değil, ürettiğimiz değerin niteliğiyle tanımlamak istiyoruz. Her yatırımımızın sektör adına örnek gösterilecek bir kalite anlayışını temsil etmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş; “Tera’nın finans ve yatırım alanındaki deneyimini gayrimenkul geliştirme sektörüne taşıdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu; “Tera, yıllar içerisinde finans ve yatırım dünyasında oluşturduğu güçlü kurumsal yapısı, uzmanlığı ve kamuoyu nezdinde kazandığı güven ile güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bugün sahip olduğumuz bu birikimi ve deneyimi, uzun vadeli değer üretme anlayışımız doğrultusunda gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Biz gayrimenkulü yalnızca bir yatırım alanı olarak değil, şehirlerin gelişimine ve yaşam kalitesine katkı sağlayan stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu nedenle sektöre girişimizi de belirli standartları ve kalite anlayışını ortaya koyacak projelerle gerçekleştirmeyi hedefledik.”

Şirket, önümüzdeki dönemde aynı bölgede hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerle birlikte toplamda yaklaşık 101 villalık bir yaşam ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.