Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.704,61 %-0,83
        DOLAR 46,4458 %0,00
        EURO 53,2941 %0,15
        GRAM ALTIN 6.194,92 %-1,47
        FAİZ 41,28 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 96,63 %-1,57
        BITCOIN 62.409,00 %-0,96
        GBP/TRY 61,5272 %0,33
        EUR/USD 1,1466 %0,07
        BRENT 80,22 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 10.128,70 %-1,47
        Haberler Ekonomi Emlak Tera Orman Beykoz tanıtıldı

        Tera Orman Beykoz tanıtıldı

        Tera Orman Beykoz, 30 bin metrekare arsa üzerinde 70 villadan oluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 14:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tera Orman Beykoz tanıtıldı

        Tera Orman Beykoz, 30 bin metrekare arsa üzerinde 70 villadan oluşuyor. Projede, özel bahçeler ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte yaklaşık 16 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunuyor.

        Açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, yürüyüş yolları, fitness merkezi, çocuk oyun alanları ve toplam 122 araçlık otopark gibi sosyal donatıların yer aldığı projede 2+1 teras dubleks, 3+1 bahçe dubleks ve 4+1 müstakil villa tipleri yer alıyor. Villalar 55 milyon TL’den başlıyor. Lansman dönemine özel ödeme planı dahilinde ise yüzde 10 peşinat ile 36 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

        Peker GYO Genel Müdürü Ramazan Işık, projenin geliştirilme sürecinde insan ve doğa odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek; “Gayrimenkul sektörü yalnızca yapı üretmekten ibaret değildir. Aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükselten, kentlere değer katan ve geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren önemli bir sorumluluk alanıdır. Tera olarak bizler de insanı, doğayı ve sürdürülebilir yaşamı merkeze alarak yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Tera Orman Beykoz’u hayata geçirirken hedefimiz yalnızca yaşam alanı üretmek değil, bulunduğu çevreyle bütünleşen, sakinlerine aidiyet hissi veren ve uzun yıllar değerini koruyacak bir yaşam alanı oluşturmaktı.” dedi.

        REKLAM

        TERA ORMAN BEYKOZ İLE 1.500.000.000 TL’LİK YATIRIM

        Tera Orman Beykoz kapsamında yaklaşık 1.500.000.000 TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Ramazan Işık; “Tera Orman Beykoz, premium yaşam alanındaki uzun vadeli hedeflerimizin ilk ve önemli adımlarından biridir. Önümüzdeki dönemde de yaşam kalitesini öne taşıyan, mimari değeri yüksek ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu projeyi geliştirirken mimariden mühendisliğe, peyzaj tasarımından yaşam kurgusuna kadar her aşamada alanında uzman ekiplerle çalıştık. Önceliğimiz yalnızca yaşam alanı üretmek değil; bulunduğu çevreye değer katan, kullanıcı deneyimini merkeze alan ve uzun yıllar referans gösterilebilecek projeler geliştirmek oldu. Tera olarak gayrimenkul sektöründeki varlığımızı proje sayısıyla değil, ürettiğimiz değerin niteliğiyle tanımlamak istiyoruz. Her yatırımımızın sektör adına örnek gösterilecek bir kalite anlayışını temsil etmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

        Tera Grubu Gayrimenkul Direktörü Serkan Karakaş; “Tera’nın finans ve yatırım alanındaki deneyimini gayrimenkul geliştirme sektörüne taşıdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu; “Tera, yıllar içerisinde finans ve yatırım dünyasında oluşturduğu güçlü kurumsal yapısı, uzmanlığı ve kamuoyu nezdinde kazandığı güven ile güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bugün sahip olduğumuz bu birikimi ve deneyimi, uzun vadeli değer üretme anlayışımız doğrultusunda gayrimenkul sektörüne taşıyoruz. Biz gayrimenkulü yalnızca bir yatırım alanı olarak değil, şehirlerin gelişimine ve yaşam kalitesine katkı sağlayan stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu nedenle sektöre girişimizi de belirli standartları ve kalite anlayışını ortaya koyacak projelerle gerçekleştirmeyi hedefledik.”

        Şirket, önümüzdeki dönemde aynı bölgede hayata geçirmeyi planladığı yeni projelerle birlikte toplamda yaklaşık 101 villalık bir yaşam ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 18 Haziran 2026 (Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal Dönemi)

        Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi. Galatasaray Temmuz'u bekliyor. Beşiktaş'ta kamp kadrosu netleşiyor. Milliler hazırlıklarına devam ediyor. Kenan Yıldız 11'e dönüyor. Fenerbahçe BEKO seri'de 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları VNL'de galip geldi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IBAN’ını kiralayanlara düzenleme yapılacak! 12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        IBAN’ını kiralayanlara düzenleme yapılacak! 12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        İran müzakere öncesi Lübnan için güvence istiyor
        İran müzakere öncesi Lübnan için güvence istiyor
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi