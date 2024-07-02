Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!

İzmir'deki orman yangının nedeni; ters çevrilen mangal! İzmir Bornova'da çıkan orman yangınındaki detaylar akıllara durgunluk verdi. Olayda tutuklanan Onur A.'nın yaktığı mangalı söndürmek için ters çevirdiği, ancak söndüremeyince orman yangınına neden olduğu belirlendi. Şüphelinin yangını söndüremeyince yanan ayağı için hastaneye gittiği kaydedildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:53 facebook

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