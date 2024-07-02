Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!

İzmir'deki orman yangının nedeni; ters çevrilen mangal!
İzmir Bornova'da çıkan orman yangınındaki detaylar akıllara durgunluk verdi. Olayda tutuklanan Onur A.'nın yaktığı mangalı söndürmek için ters çevirdiği, ancak söndüremeyince orman yangınına neden olduğu belirlendi. Şüphelinin yangını söndüremeyince yanan ayağı için hastaneye gittiği kaydedildi
İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanda çıkan yangına, mangalı ters çevirerek neden olduğu belirlenen Onur A. yakalanıp, tutuklandı.
DHA'nın haberine göre 29 Haziran Cumartesi günü Kayadibi Mahallesi Homeros 1 mevkisinde bulunan ormanda çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin Onur A. olduğunu tespit etti.
SÖNDÜREMEYİNCE HASTANEYE GİTTİ
Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.
Harekete geçen jandarma ekipleri Onur A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.