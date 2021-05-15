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TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti.

TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi
AA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süreceğini anımsattı.

Esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken şunları kaydetti:

"Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir."

Esnafın salgının başından beri yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Palandöken, işletmelerin son 3 dini bayram ile özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini bildirdi. Palandöken, "Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

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