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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teşkilat bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'de bu hafta birçok dizinin yayınlanması nedeniyle vatandaşlar, Teşkilat dizisinin bugün olup olmadığını merak ediyor. Her Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkan dizi, bu akşam yayın akışında görünmüyor. İşte, Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam neden olmadığına dair tüm bilgiler...

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  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

    Yeni sezonuyla da oldukça heyecanlı bölümlere sahne olan Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'in yayın akışında bulunmaması nedeniyle gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Teşkilat dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler...
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

    TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle TRT 1'in birçok dizisi bir haftalık ara verdi.

    Sevilen dizi Teşkilat'ın da bu nedenden dolayı 4 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Ömer’in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley’nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 27 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2022

    16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

    18:00 - Ana Haber

    19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

    21:00 - Kupa Saati

    22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"

    00:00 - Türk Sineması "Kovan"

     

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