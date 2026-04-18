        Teşkilat dizisi bu hafta var mı? Teşkilat yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 19 Nisan Pazar TRT 1 TV yayın akışı

        Teşkilat dizisi bu hafta var mı? Teşkilat yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

        TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Teşkilat dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her bölümüyle dikkat çeken dizinin yayın saati ve gününe dair detaylar araştırılırken, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yayın akışında bir değişiklik olup olmadığı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "Teşkilat bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:15
        TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımı Teşkilat dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her bölümüyle aksiyon ve gerilimi ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümüne dair detaylar merak edilirken, yayın akışında herhangi bir değişiklik olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Teşkilat bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm hangi gün ekrana gelecek? İşte 19 Nisan 2026 TRT 1 TV yayın akışı ile tüm detaylar haberimizde...

        TEŞKİLAT DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?

        TRT 1'in 19 Nisan TV yayın akışında değişikliğe gidildi. Bu hafta Teşkilat dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek, yerine Çin Seddi filmi yayınlanacak.

        TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Teşkilat dizisinin 178. bölümü, TV yayın akışı değişikliği nedeniyle 19 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanmayacak. Yeni bölümün 26 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.

        19 NİSAN 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI

        06:03 İstiklal Marşı

        06:05 Yedi Numara

        06:50 Beni Böyle Sev

        09:30 Diriliş Ertuğrul

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Yaşam Başka Yerde

        13:30 Cennetin Çocukları

        15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

        17:20 Rafadan Tayfa

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Çin Seddi

        21:45 3'te 3

        22:45 Sinema

        00:25 3'te 3

        01:25 Cennetin Çocukları

        03:40 Yaşam Başka Yerde

        04:00 Diriliş Ertuğrul

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
