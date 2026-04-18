Teşkilat dizisi bu hafta var mı? Teşkilat yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımı Teşkilat dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her bölümüyle aksiyon ve gerilimi ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümüne dair detaylar merak edilirken, yayın akışında herhangi bir değişiklik olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Teşkilat bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm hangi gün ekrana gelecek? İşte 19 Nisan 2026 TRT 1 TV yayın akışı ile tüm detaylar haberimizde...
TEŞKİLAT DİZİSİ BU HAFTA VAR MI?
TRT 1'in 19 Nisan TV yayın akışında değişikliğe gidildi. Bu hafta Teşkilat dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek, yerine Çin Seddi filmi yayınlanacak.
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Teşkilat dizisinin 178. bölümü, TV yayın akışı değişikliği nedeniyle 19 Nisan 2026 Pazar akşamı yayınlanmayacak. Yeni bölümün 26 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.
19 NİSAN 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı
06:05 Yedi Numara
06:50 Beni Böyle Sev
09:30 Diriliş Ertuğrul
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yaşam Başka Yerde
13:30 Cennetin Çocukları
15:45 Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
17:20 Rafadan Tayfa
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Çin Seddi
21:45 3'te 3
22:45 Sinema
00:25 3'te 3
01:25 Cennetin Çocukları
03:40 Yaşam Başka Yerde
04:00 Diriliş Ertuğrul