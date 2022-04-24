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Teşkilat son bölüm tek parça olarak yayınlandı! TRT 1 Teşkilat 44. bölüm full izleme linki

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 44.bölümü 24 Nisan Pazar günü seyircisiyle buluştu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu’nun yer aldığı dizinin son bölüm linkini sizler için haberimizde paylaştık. İşte, detaylar...

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    Teşkilat son bölüm tek parça olarak yayınlandı! TRT 1 Teşkilat dizisi 44. son bölüm tek parça izleme linki

    Teşkilat son bölüm izleyicisiyle buluştu. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler ve Mehmet Usta gibi ünlü oyuncuları kadrosunda birleştiren Teşkilat 44. bölümü ile ekranlara geldi. TRT 1 ekranlarının severek takip edilen dizisini kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Teşkilat son bölüm kesintisiz izleme linkini araştırıyor. İşte, Teşkilat 44. Bölüm kesintisiz izleme linki...
  • 02
    Teşkilat son bölüm tek parça olarak yayınlandı! TRT 1 Teşkilat dizisi 44. son bölüm tek parça izleme linki

    TEŞKİLAT SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

    Teşkilat son bölüm izlemek isteyen dizi severler aşağıdaki linki ara motoruna yapıştırarak Teşkilat 44.bölüm tek parça full izleyebilir.

    https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat
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    Teşkilat son bölüm tek parça olarak yayınlandı! TRT 1 Teşkilat dizisi 44. son bölüm tek parça izleme linki

    TEŞKİLAT 44. SON BÖLÜM ÖZETİ

    Ceren'in ölümü başta Halit olmak üzere tüm ekibin dengesini değiştirir. Ceren’in, Halit Başkan’ın yıllar önce öldüğünü sandığı kızı olmasının ortaya çıkmasıyla Halit’in geçmişinde bir sayfa kapanır. Ancak Yıldırım’ı almak için ortaya yeni bir sebep daha çıkmıştır. Yıldırım’ın peşine düşen Halit’in bu yolda en büyük destekçisi Serdar olacaktır. Serdar’ın da Yıldırım’dan babasıyla ilgili öğreneceği şeyler vardır. Yıldırım’a ulaşmaya çalıştıklarında önlerine sürpriz bir isim çıkar.

    Diğer yanda savunma sistemlerine karşı planlanan saldırı tehdidinin hala devam ettiği ortaya çıkar. Bu tehlikenin önüne geçmek için ‘Doktor’ kod adlı teröriste ulaşılması gerekmektedir. Doktor ve Yıldırım’ın hedefinde ise İstiklal Projesi’nin kahramanları vardır. Ekip dört bir koldan bu saldırıyı bertaraf etmeye çalışırken yeni bir tehlike onları beklemektedir.

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