Tesla, merakla beklenen ekonomi sınıfı Model 3 aracını satışa sundu ve ön sipariş almaya başladı. Elektrikli otomobil şirketinin kurucusu Elon Musk'ın sözünü verdiği 35 bin dolarlık Model 3 versiyonu ortalama 355 kilometre menzile sahip olacak ve 50 bin doların üzerindeki bir üst segmentten farklı olarak iki değil tek motor içeriyor.

Standart iç mekanla gelecek araçta yine standart harita ve navigasyon kiti bulunuyor ancak siyah olmak üzere sadece tek renk seçeneği sunuluyor. En ucuz farklı renk seçeneği ise 1500 dolardan başlıyor. Daha ayrıcalıklı bir iç mekan isteyenler opsiyonel unsurlarla 43 bin dolara varan fiyatları gözden çıkarmak zorunda.

Tesla'nın Model 3 satışıyla birlikte aldığı bir diğer önemli karar da markanın tüm perakende satış noktalarının kapatılarak sadece internet satışıyla yola devam etmesi.

Elon Musk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada söz konusu satış noktalarının kapatılacak olmasının milyonlarca dolarlık tasarruf anlamına geldiğini ve Model 3'ün 35 bin dolara satılabilmesine olanak tanıdığını belirtti.