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Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti

Elektrikli otomobil üreticisi, ABD'de Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını yüzde 3'e yakın yükseltti

Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti
AA

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmesinden günler sonra Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını artırdı.

Şirketin internet sitesindeki fiyat listelerine göre, Tesla, ABD'de Model X'in fiyatını yaklaşık yüzde 2,6 artışla 97 bin 490 dolara, Model S'in fiyatını da yaklaşık yüzde 2,9 artırarak 87 bin 490 dolara çıkardı.

Tesla'nın Model S Plaid ve Model X Plaid'in daha önce 104,990 dolar olan fiyatları 107,490 dolara yükseltildi.

Talebi canlandırmak için ocaktan bu yana bir dizi fiyat indirimine giden elektrikli otomobil üreticisinin 4 araç modelinin de fiyatlarının, yıl başına kıyasla yaklaşık yüzde 16 ila yüzde 23 arasında daha ucuz olduğu görüldüğü.

İKİ ELEKTRİKLİ MODELİNİN FİYATLARINDA BU YIL 6. KEZ İNDİRİME GİTMİŞTİ

Fiyat artışlarının, Tesla'nın ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmesinden günler sonra gelmesi dikkati çekti.

Tesla, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.

Model Y'nin uzun menzilli araçlarının fiyatı 49 bin 990 dolara, Model Y'nin "performans" araçlarının fiyatı 53 bin 990 dolara düşürülmüştü. Şirket, Model 3 "arkadan çekişli" araçlarının fiyatlarını da 39 bin 990 dolara indirmişti.

TESLA'NIN KARI BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Tesla'nın 19 Nisan'da açıklanan bilançosu, şirketin fiyat indirimlerinin kar marjlarının düşmesine neden olduğunu göstermişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 azalışla 2,5 milyar dolara gerilemişti. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar olmuş, son çeyrekte de 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk çeyrekte bölgeler genelinde birçok araç modelinde fiyat indirimleri uygulanmasına rağmen operasyon marjlarında yönetilebilir bir düşüş yaşandığı aktarılmıştı.

Tesla'nın hisseleri hayal kırıklığına neden olan finansal sonuçları sonrası yüzde 10'a yakın değer kaybetmişti.

SATIŞLARINI ARTIRMAK AMACIYLA FİYAT İNDİRİMLERİNE GİTMİŞTİ

En karlı otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ocak, mart ve nisanda satışlarını artırmak amacıyla ABD'de fiyat indirimine gitmişti. Böylece 2023'ün başına göre, Model 3'ün fiyatı yüzde 11, Model Y'nin fiyatı da yüzde 20 düşmüştü.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da da düşürerek ocakta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmişti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yapmıştı.

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