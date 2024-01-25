Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.090,90 %1,77
        DOLAR 30,2661 %0,07
        EURO 33,0162 %0,27
        ALTIN 1.961,46 %0,30
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,17 %0,67
        BITCOIN 39.944,00 %0,45
        GBP/TRY 38,4983 %0,02
        EUR/USD 1,0879 %-0,01
        BRENT 80,43 %0,49
        ÇEYREK ALTIN 3.206,99 %0,30
        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'dan 2024'te yavaş büyüme tahmini - Otomobil Haberleri

        Tesla'dan 2024'te yavaş büyüme tahmini

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni nesil araç üzerinde çalışılması nedeniyle araç hacmindeki büyümenin bu yıl 2023'e kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 07:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tesla'dan 2024'te yavaş büyüme tahmini
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri 2023'ün dördüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 25,2 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 24,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Tesla'nın geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise aynı dönemde yaklaşık 2 katına çıkarak 7,9 milyar dolara yükseldi. Tesla'nın net karı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

        REKLAM

        ÜRETİM VE TESLİMATTA ARTIŞ

        Tesla, 2023'ün son çeyreğinde küresel çapta 494 bin 989 otomobilin üretimini yaparken, 484 bin 507 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 arttı.

        Tesla'dan yapılan açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu nedenle bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu.

        Açıklamada ayrıca, "Uzun bir süre boyunca pek çok kişi elektrikli araçların sürdürülebilirliğinden şüphe duyuyordu. Bugün gezegendeki en çok satan araç elektrikli araçlar." ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Emekli zammı Meclis'ten geçti
        Stresi yönetmek...
        Stresi yönetmek...
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Biden yönetiminden Kongre'ye 'F-16' mektubu
        Boşandılar
        Boşandılar
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        "Şaşırtmaya aşık futbol"
        Kanarya 90+4'te uçtu!
        Kanarya 90+4'te uçtu!
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye-İran İş Forumu'nda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar